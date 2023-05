PM: Die “Planet der Rabatte”-Aktion kommt zum PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die “Planet der Rabatte”-Aktion wird am Mittwoch, den 24. Mai im PlayStation Store veröffentlicht! Für eine begrenzte Zeit* könnt ihr bei einer Vielzahl von PlayStation-Spielen von unglaublichen Rabatten profitieren.

Dazu gehören 67 % Rabatt auf die Gotham Knights Deluxe Edition und 70 % Rabatt auf die Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition. Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken.

Die Aktion ist so massiv, dass wir hier nicht alle Angebote auflisten können. Ihr könnt euch unten einige reduzierte Titel ansehen und dann denPlayStation Storebesuchen, um dievollständige Liste der Anbebotezu durchstöbern.

Gotham Knights: Deluxe Edition

31,34€ – 94,99€

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition

29,99€ – 99,99€

UFC® 4

13,29€ – 69,99€

Grand Theft Auto V

19,79€ – 59,99€

Destiny 2: Lightfall

29,99€ – 49,99€

The Last of Us Part II Digital Deluxe Edition

29,99€ – 49,99€

Hello Neighbor 2

25,99€ – 39,99€

Truck Driver

19,99€ – 39,99€

STAR WARS™ Battlefront™ II

7,99€ – 19,99€

A Way Out

5,99€ – 29,99€

theHunter: Call of the Wild

8,99€ – 29,99€

MortalKombat11Ultimate

14,99€ – 59,99€

* Die “Planet der Rabatte”-Aktion beginnt am Mittwoch, den 24. Mai um Mitternacht im PlayStation Store und läuft bis um 00:59 Uhr am Donnerstag, den 8. Juni.