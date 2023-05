PSVR2: Stärkerer Launch als beim Vorgänger PSVR

600.000 verkaufte VR-Brillen zum Launch

PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit dem Launch der PSVR2 gab es diverse Analysten-Berichte zum Erfolg respektive Misserfolg des VR-Headsets. Nun teilte Sony erste konkrete Zahlen. So habe man die Hardware in den ersten sechs Wochen nach dem Launch rund 600.000 Mal verkauft. Ein graphischer Vergleich zur Verkaufskurve des Vorgänger-Modells PSVR für PS4-Konsolen zeigt, dass die PSVR2 rund acht Prozent mehr im gleichen Zeitraum absetzen konnte (auch wenn die Kurve für den Nachfolger abzuflachen scheint, während sie bei der PSVR in den sechs Wochen gleichmäßig wuchs).

Der auch bei Bloomberg publizierte Bericht eines Analysten, wonach sich nur 270.000 Einheiten des VR-Haadsets bis März verkauft habe, stellen sich nach diesen Angaben von Sony als inkorrekt heraus – bereits in der ersten Woche beginnt der Verkaufsgraph bei 400.000 Stück. Auch wenn die entsprechende Folie in der Sony-Präsentation von einem starken PSVR2-Launch spricht, ist möglich, dass diese Zahl unter den Erwartungen liegt, da laut einer anderen Bloomberg-Quelle Sony zwei Millionen Stück bis zum Launch produzieren wollte.

Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan sprach zuletzt davon, dass es noch zu früh sei, um über das Abschneiden der PSVR2 zu urteilen. Die Hardware ist zudem erst seit kurzem nicht mehr nur über PlayStation Direct, sondern auch im regulären Einzelhandel erhältlich. Die Präsentation hebt dabei folgende zukünftige Titel für PSVR2 hervor: Ghost Busters - Rise of the Ghost Lord, Beat Saber, Crossfire - Sierra Squad, Resident Evil 4, Synapse, The Foglands, Green Hell VR und Behemoth.