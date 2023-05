Alone in the Dark: Antworten im Showcase

PC Xbox X PS5

Am Freitag, den 26.5.2023 um zwei Uhr nachts unserer Zeit, gibt es live Neuigkeiten vom Alone in the Dark-Reboot. Piece Interactive aus Schweden und THQ Nordic wollen in einem Spotlight offene Fragen beantworten und Geheimnisse lüften.

In der Neuinterpretation des Survival-Horrorspiels spielt ihr Edward Carnby oder Emily Hartwood. Ihr erforscht eure Umgebung, löst Rätsel, bekämpft Monster und deckt die Wahrheit hinter dem unheimlichen Derceto Manor auf. Das Spiel orientiert sich an den drei ersten Serienablegern.