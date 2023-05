PM: Backbone One – PlayStation Edition erscheint heute für Android (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit großer Begeisterung geben wir heute bekannt, dass Backbone One – PlayStation Edition, ein offiziell lizenzierter Smartphone-Controller, jetzt sowohl für iOS- als auch für Android-Benutzer weltweit verfügbar ist.

Die Beachtung, die wir bei der kürzlich erfolgten Bekanntgabe von Backbone One – PlayStation Edition für iOS erhielten, war unglaublich aufregend. Wir haben erlebt, dass viele Spieler die PS Remote Play App-Funktion nutzen, die es Gamern ermöglicht, mit Backbone One – PlayStation Edition von der Konsole gestreamte PS4- und PS5-Spiele unterwegs oder zu Hause zu spielen.* Sie wurde schnell zu einer der beliebtesten Gaming-Funktionen auf der BackBone-Plattform.

Wir wurden immer wieder von Android-Benutzern angesprochen, die nach dem gleichen erstklassigen Gaming-Erlebnis fragten. Deshalb freuen wir uns, jetzt auch Backbone One – PlayStation Edition für Android anbieten zu können.

Wir haben beim Aussehen und der Handhabung des Backbone One – PlayStation Edition für Android eng mit dem PlayStation-Team zusammengearbeitet. Die Farben, Materialien und Oberflächen sind allesamt vom Design des DualSense Wireless-Controllers inspiriert, einschließlich der transparenten Tasten. Sie passt zum Look der PS5-Konsole und wenn ihr bereits ein PULSE 3D Wireless-Headset besitzt, könnt ihr es über den 3,5-mm-Kopfhöreranschluss direkt an euren Backbone One anschließen.

Das neueste Update der PS Remote Play-App auf Google Play ermöglicht ein einfaches Einrichten und Spielen mit dem Backbone One – PlayStation Edition. Wenn ihr einen Breitbandanschluss und eine PS5- oder PS4-Konsole habt, könnt ihr einfach euer iPhone- oder Android-Gerät an den Backbone One anschließen und dank der PS Remote Play-App im Handumdrehen eure PS5- und PS4-Spiele spielen – sowohl unterwegs als auch zu Hause*.

Wenn ihr die PlayStation App verwendet, könnt ihr beim Backbone One – PlayStation Edition auf die Optionstaste doppeltippen, um so ganz einfach auf die App zuzugreifen. Darüber hinaus unterstützt das neueste PlayStation App-Update auch die Controller-basierte Navigation im Querformat, um die Benutzererfahrung zu optimieren.

Die verfügbaren Spiele können je nach Region variieren.

Backbone One funktioniert auch hervorragend mit Google Play-Spielen und Spielen aus dem App Store sowie mit anderen Streaming-Services für Spiele, die Controller unterstützen, und kann mit Spielen wie Call of Duty: Mobile, Fortnite, Diablo Immortal und vielen anderen verwendet werden.

Für ein personalisiertes PlayStation-Erlebnis können Spieler sich außerdem die Backbone-App herunterladen. In der App findet ihr verschiedene PlayStation-Integrationen, unter anderem benutzerdefinierte Glyphen, die die legendären PlayStation-Formen repräsentieren. Zusätzlich habt ihr die Wahl aus Hunderten von Spieletiteln. Die Backbone-App auf Android bringt all eure Spiele an einem Ort zusammen, einschließlich Spiele aus dem App Store und unterstützter Spiele-Streaming-Services. In der Backbone-App finden Spieler außerdem eine eigene Reihe von Neuerscheinungen und Updates von PlayStation.

Backbone One – PlayStation Edition wird demnächst in Japan, Korea, Taiwan, Hongkong und Singapur verfügbar sein. Damit wird die bestehende Verfügbarkeit in den USA, Kanada, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten, Australien und Neuseeland ausgeweitet.

Wir hoffen, dass Android-Eigentümer Spiele über die PlayStation App, das PS Remote Play-Erlebnis und native Spiele auf dem Smartphone mit Backbone One – PlayStation Edition genießen werden. Besucht den PlayStation Support – hier erfahrt ihr, wie ihr Backbone One – PlayStation Edition für Android für die Verwendung mit PS Remote Play auf Android- und anderen kompatiblen Geräte einrichtet.

* Eine PS4- oder PS5-Konsole, die PS Remote Play-App sowie ein Konto für PlayStation Network sind erforderlich, um eure Spiele auf andere Geräte zu streamen. PS Remote Play kann sowohl mit einer mobilen Datenverbindung als auch über WLAN verwendet werden. Außerdem benötigt ihr einen Breitbandanschluss mit mindestens 5 Mbit/s. Für ein besseres PS Remote Play-Erlebnis empfehlen wir eine Highspeed-Verbindung mit mindestens 15 Mbit/s über WLAN oder eine mobile Datenverbindung. Titel, die PS VR, PS VR2 oder andere Peripheriegeräte wie PlayStation Camera erfordern, sind nicht mit PS Remote Play kompatibel. Die Verfügbarkeit von DualSense-Funktionen wie der Audioausgabe und haptischen Effekten variiert bei der Nutzung von PS Remote Play auf Android, PC, Mac, iPhone oder iPad. Einige Funktionen sind möglicherweise nicht verfügbar.