Final Fantasy 16: Producer ist dafür, die Nummerierung abzuschaffen

FF14 soll einfach FF Online sein

PC PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Final Fantasy 16 ab 99,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der zeitexklusive PS5-Release von Final Fantasy 16 (in der Preview) rückt näher und so häufen sich auch Interviews mit den leitenden Köpfen hinter dem neuesten Ableger der weltbekannten JRPG-Reihe. Just um das Verhältnis zur eigenen Tradition ging es in einem Interview von GQ mit Producer Naoki Yoshida (aka Yoshi-P).

Laut Yoshida habe man im Vorfeld der Entwicklung viele Nachforschungen angestellt, was die Spieler mit der Serie verbinden. Dabei sei es vor allem ein Ziel gewesen, Kritikpunkte anzugehen – von der Geschichte bis hin zum Gameplay. Das förderte zum einen das Ergebnis zutage, dass viele die Reihe nicht nur als Klassiker, sondern auch als stagnierend empfanden. Gleichzeitig wären die Geschichten ebenso kindisch wie ihre jugendlichen Protagonisten. So kehrt man thematisch mit den Mutterkristallen zu einem ganz klassischen Plot-Element der Reihe zurück, doch Yoshida vergleicht ihre Relevanz in der Welt mit gewaltigen Ölvorkommen – das Fantastische habe eine Entsprechung in der Realität.

In Bezug auf die Serientraditionen kann sich Yoshida gut vorstellen, die Nummerierung abzuschaffen:

"Darüber habe ich tatsächlich mit den hohen Tieren diskutiert. Vielleicht ist es Zeit, dass wir die Nummern aus den Titeln entfernen. Nehmen wir zum Beispiel Final Fantasy 14. Ein neuer Spieler kommt dazu und fragt sich: 'Moment mal, warum spiele ich Final Fantasy 14, wenn doch gerade 16 erschienen ist?'"

Yoshida denkt dabei spezifisch daran, das aus der Reihe fallende MMORPG Final Fantasy 14 (als dessen Producer er sich in der Community einen sehr positiven Ruf aufbaute) in Final Fantasy Online umzubenennen, da das weniger verwirrend sei. "Ob Final Fantasy 17 oder Final Fantasy 18 eine Nummer haben sollten oder nicht – das muss dann entscheiden, wer auch immer für die Spiele und die Marke verantwortlich ist. Das ist dann deren Problem, nicht unseres!"

In einem weiteren Interview mit Eurogamer ging er derweil auf den starken Einfluss westlicher Fantasy-Romane ein, der in der Form neu für die Serie sei. Bis hin dazu, dass eine Einstellung früh im Spiel fast identisch mit Gandalfs Ringen mit dem Balrog im freien Fall sei. Dort unterstreicht er nochmal, dass er persönlich mit seinen nun fünfzig Jahren Fantasy zu schätzen gelernt hat, die in der Realität verwurzelt sei. Zudem wollte das Team etwas schaffen, zu dem viele Spieler eine Verbindung knüpfen können. Man sah, welches großes Echo Game of Thrones als Adaption von George R. R. Martins Romanreihe Das Lied von Eis und Feuer erzeugte und wollte etwas ähnliches schaffen. Das ging sogar so weit, dass man jeden aus dem anfänglichen Kernteam aus 30 Personen die Blu-Ray-Boxen von Game of Thrones kaufen ließ und verlangte, sich diese anzusehen, weil ein ähnliches Feeling eingefangen werden sollte.