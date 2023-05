PM: Good Shepherd Entertainment enthüllt Dicefolk, ein neues taktisches Roguelite-Spiel, das Monstersammeln und Würfelmechanik kombiniert (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Good Shepherd Entertainment enthüllt Dicefolk, ein neues taktisches Roguelite-Spiel, das Monstersammeln und Würfelmechanik kombiniert

– Stellt eine Gruppe einzigartiger Kreaturen zusammen, um sie noch dieses Jahr auf dem PC in den Kampf zu schicken –

DEN HAAG, Niederlande – 23. Mai 2023 – Good Shepherd Entertainment hat Dicefolk angekündigt, ein neues taktisches Einzelspieler-Roguelite-Spiel, das auf Würfel- und Monsterfangmechaniken basiert und noch in diesem Jahr für PC erscheinen wird. Das von Leap und Tiny Ghoul entwickelte Dicefolk gibt Spieler*innen eine unvergleichliche Kontrolle über jeden Kampf: Sie übernehmen das Kommando über die Würfel und die Reihenfolge der gegnerischen Züge, um sich einen taktischen Vorteil zu verschaffen. Es gibt Dutzende einzigartiger und mächtiger Kreaturen zu entdecken, die man rekrutieren kann um die perfekte Truppe für den Sieg zusammenzustellen.

In der Welt von Dicefolk sind die namensgebenden Dicefolk außergewöhnliche Wesen, die aus ihrem Grimoire magische Kreaturen, sogenannte Chimären, zum Leben erwecken können. Doch einige Chimären richten Unheil an! Als Dicefolk, dessen würfelförmige Artefakte jede Chimäre befehligen können, liegt es an euch, in diesem spannenden Roguelike-Abenteuer Frieden und Harmonie im Land wiederherzustellen. Man steuert die Kreaturen mit Hilfe einzigartiger Würfelmechaniken und übernimmt das Kommando in allen Kämpfen, um das eigene Team zum Sieg zu führen.

Die wichtigsten Features

Über Good Shepherd Entertainment

Good Shepherd Entertainment ist ein preisgekrönter unabhängiger Videospiel-Publisher mit Sitz in den Niederlanden. Good Shepherd hat eine starke globale Präsenz aufgebaut und begleitet talentierte und innovative Entwicklungsteams dabei, Spiele zu schaffen, die Freude bereiten, überraschen, herausfordern und – am wichtigsten von allem – unterhalten. Sie tun dies, indem sie Kreative mit Autor*innen, Musiker*innen und IP-Inhaber*innen zusammenbringen und durch strategische Zusammenarbeit mit einigen der bekanntesten Namen der Industrie, darunter Devolver Digital, Croteam und Perfect World. Zusätzlich zu den von der Kritik gelobten Titeln John Wick: Hex und Monster Train, beinhaltet GSEs Titelauswahl eine weite Reihe an Titeln, darunter Hellboy Web of Wyrd, Showgunners, Phantom Doctrine, die Transport Fever-Reihe und die Hard West-Reihe. Mehr Informationen gibt es auf www.GoodShepherd.games

Über Leap Studios

Leap ist ein Spielestudio mit Sitz in Lima, Peru, das im Jahr 2012 gegründet wurde. Seine letzten Veröffentlichungen waren die Visual Novel Where’s Tess?, der handgezeichnete Brawler Tunche und das preisgekrönte narrative Spiel Arrog in Zusammenarbeit mit dem Studio Hermanos Magia. Für weitere Informationen besucht man www.leapgs.com/.

Über Tiny Ghoul

Tiny Ghoul ist ein Spielekollektiv, das von Luis Wong, Gregory Parisi und Paul Gerst gegründet wurde. Sie lernten sich in der Schule kennen und arbeiteten gemeinsam an ihrem ersten Videospielprototyp. Seitdem haben sie immer wieder mit Videospielen experimentiert und gemeinsam neue Ideen erforscht.