Inkbound: EA-Start des neuen Spiels der Macher von Monster Train

PC

Das Indie-Studio Shiny Shoe wurde bekannt durch das Deckbuilding-Roguelite Monster Train (im Check). Nun haben die Entwickler mit Inkbound ihren neuesten Titel im Early Acces veröffentlicht.

Bei Inkbound handelt es sich um ein Roguelite-MMO in einer magischen Welt, in der geschriebene Worte zum Leben erwachen. Ihr sollt auch Solo spielen können, aber eine Internetverbindung ist nötig. Shiny Shoe wirbt mit einem Kampfsystem, dass besonders flüssig daherkommen soll und in dem die Spieler einer Gruppe alle zeitgleich ziehen können.