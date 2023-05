Indie Live Expo 2023: Online-Show stellt knapp 300 Spiele vor

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Indie Live Expo hat sich in den letzten Jahren zu einer der größten digitalen Messen für Indie-Games entwickelt. Die Show findet seit 2020 jährlich statt und begann als eine von mehreren digitalen Messen, die als Ersatz für die damals wegen der Corona-Pandemie abgesagten E3 fungierten.

Am 21. Mai 2023 war es wieder soweit und eine neue Ausgabe wurde ausgestrahlt. 294 Spiele von unabhängigen Entwicklern aus aller Welt wurden mit Trailern, Spieleszenen und Grußbotschaften der einzelnen Spielestudios vorgestellt. Teilweise handelt es sich um Spiele, die bereits seit einigen Wochen erhältlich sind, oft aber auch um Spiele, die erst im Laufe des Jahres erscheinen werden. Es wäre aussichtslos, an dieser Stelle zu versuchen, die Indie Live Expo in irgendeiner Form zusammenzufassen.

Für alle, die einen tiefgründigen Marktüberblick haben möchten, sei die Veranstaltung wärmstens empfohlen. Im eingebundenen Video seht ihr eine englisch kommentierte Fassung der dreistündigen Show aus Japan, die ursprünglich auch in japanischer Sprache ausgestrahlt wurde.