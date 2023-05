Crusader Kings 3: Royal Court für Konsolen erschienen

PC Xbox X PS5 Linux MacOS

Alle mittelalterlichen Konsolenherrscher und Spieler von Crusader Kings 3 (Konsolen-Version im Check) unter euch dürft frohlocken: Seit dem 17.5. könnt ihr mit Royal Court (im Check) auch auf Xbox Series X|S und PS5 Hof halten. Es handelt sich um die erste große Erweiterung des Mittelalter-Grand-Strategy-RPG von Paradox, die auch von einem kostenlosen Update begleitet wird. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Alle Features im Überblick:

Thronsaal : Die visuelle Repräsentation des königlichen Hofes wird die majestätische Macht und das Prestige eurer Dynastie widerspiegeln.

Die visuelle Repräsentation des königlichen Hofes wird die majestätische Macht und das Prestige eurer Dynastie widerspiegeln. Haltet Hof: Ihr interagiert mit Vasallen und Höflingen, wenn sie mit ihren Problemen zu euch kommen und ein königliches Urteil erbitten.

Prunk: Ihr erhöht die Lebensqualität an eurem Hof mit extravaganten Einrichtungen und hochwertigem Essen, um eure Rivalen zu beeindrucken und höherwertige Gäste anzuziehen.

Inspirierte Menschen: Talentierte Künstler, Handwerker und Denker können an neuen Projekten arbeiten und einen Hof um Schätze und Artefakte bereichern.

Höfische Artefakte: Ihr stellt Kunst und Kunsthandwerk aus und vererbt diese Gegenstände innerhalb der Familie. Alle Artefakte können im Krieg gestohlen werden, wodurch über die Jahrhunderte hinweg ein Vermächtnis von Besitz und persönlichen Ansprüchen entsteht.

Hybrid-Kulturen: In einer Hybrid-Kultur könnt ihr das Beste aus einer multikulturellen Welt vereinen und neue Lebensweisen entwickeln, die speziell an eure Bevölkerung und Geografie angepasst sind.

Kulturelle Divergenz: Herrscher trennen sich von ihrer traditionellen Kultur und adaptieren sie zu etwas Neuem, das besser zu ihren Ambitionen passt.

Der Preis im Xbox-Store liegt bei 29,99 Euro. Er ist außerdem Teil des 34,99 Euro teuren Expansion-Pass, der zudem Fate of Iberia (im Check), Northern Lords (im Check) und den kosmetischen DLC Fashion of the Abassid Court enthält. Der Expansion-Pass ist wiederum Teil der 74,99 Euro teuren Royal-Court-Edition, die auch das Basisspiel (alleine 49,99 Euro) enthält.