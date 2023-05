Check von LRod

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Level-Design, hier eine korrumpierte Kathedrale, nutzt auch die vertikale Dimension regelmäßig aus.

Klassisches Gameplay, modern umgesetzt

Bossgegner wie dieser Herrscher des Wandels sind nur zu knacken, wenn ihr ständig in Bewegung bleibt.

Bolter und Verachtung

Die meisten Level enthalten ein bis zwei größere Arena-Abschnitte, in denen ihr immer neue Gegnerwellen abwehren müsst.

Fazit

Retro-/Boomer-Shooter

Einzelspieler

Fortgeschrittene und Profis

Preis: 21,99 Euro für PC, Playstation, Xbox, Switch

In einem Satz: Kurzweiliger, schneller Shooter mit modernen Einflüssen im Retro-Gameplay

Retro-Shooter, auch liebevoll Boomer-Shooter genannt, bedienen eine kleine, aber feine Nische für Fans von 3D-Shootern, die das unkomplizierte, von Deckungsmechanik und langwierigen Dialogen unbelastete Gameplay der 90er Jahre der modernen Konkurrenz vorziehen. Mitlegt nun auch Focus Entertainment einen solchen Titel nach, der im bekannten Science-Fiction-Universum von Games Workshop angesiedelt ist.Die Story ist schnell erklärt: Ihr verkörpert einen Space Marine, der sich nach dem Abschuss seiner Landungskapsel und dem Ableben seines restlichen Trupps allein zum Zentrum der Verderbnis auf einem imperialen Planeten durchschlagen muss, der von Chaos Space Marines angegriffen wird. Neben seltenen Zwischensequenzen wird die Handlung durch kurze Einführungstexte vor den einzelnen Levels erzählt, die aber ohnehin nur als Beiwerk dienen.Viel interessanter bei dieser Art Spiel ist sowieso das Gameplay. Das ist zwar nicht innovativ – ihr lauft in Egosicht durch die Levels und schießt dabei auf alles, was sich bewegt –, aber gut umgesetzt. Schon die Startwaffe, natürlich ein Bolter, fühlt sich sehr wuchtig an und das Trefferfeedback durch das Zerplatzen der Gegner und die passenden Soundeffekte ist sehr befriedigend.Und während die einzelnen Gegner und Gegenstände 2D-Sprites à lasind, orientiert sich das Leveldesign und das Tempo an: Gerade mit aktiviertem Sprint bewegt ihr euch in hohem Tempo durch die Levels, springt über Abgründe, klettert auf Balkone und wenn ein Sprung doch mal zu kurz ist, dann ist das meist kein Problem, denn Fallschaden gibt es nicht (solange ihr nicht in einem Abgrund landet). Und Bewegung ist angesagt, denn statische Ziele sind für die meisten Gegner ein gefundenes Fressen.Die Levels sind jeweils etwa 30 Minuten lang und ihr könnt jederzeit frei speichern. Angesiedelt sind diese in großen Kathedralen, Schluchten, Tunneln und in vom Chaos korrumpierten Gebieten, in denen auch einmal mit der Physik gespielt wird. Puzzles oder ähnliche Ablenkungen gibt es nicht, nur die altbekannten, bunten Schlüsselkarten müssen öfters gesucht werden, was aber dank des relativ linearen und überschaubaren Designs nicht zu schwer fallen sollte. Zu entdecken gibt es in jedem Level noch einige Bonus-Items darunter kurzzeitige oder für die Dauer des Levels anhaltende Buffs für euch oder eure Waffen oder besonders starke Granaten. Versteckt sind diese fairerweise nicht hinter Geheimtüren, sondern auf Felsen oder in Nischen.Neben eurem Bolter und dem Kettenschwert für den Nahkampf findet ihr schnell weitere Waffen wie den schweren Bolter, der viel Schaden anrichtet und nicht nachgeladen werden muss, oder das Plasmagewehr, das sich besonders gegen besser gepanzerte Gegner wie Terminatoren eignet. Die Gegnervielfalt ist ebenfalls ordentlich, ihr trefft auf verschiedene Arten von Kultisten, Chaos Space Marines und Dämonen. Weniger ordentlich ist deren KI. Auf sehr große Distanz lassen diese sich manchmal ohne Gegenwehr abschießen. Meist kommen diese aber, auch durch Teleport beim Betreten neuer Gebiete, ohnehin deutlich näher und stellen dort vor allem durch ihre Masse ein Problem dar. Dies gilt insbesondere in den gelegentlichen Arena-Abschnitten, die ihr erst nach dem Besiegen aller Gegner verlassen könnt. Dazwischen gibt es aber auch längere ruhigere Abschnitte ohne diese Mechanik. Hinzu kommen vereinzelte Bosskämpfe gegen besonders starke Gegner, die sich aber nicht wesentlich anders spielen.Weiterführende Mechaniken wie Fertigkeitsbäume gibt es nicht, auch eure Charakterwerte, Gesundheit und die „Verachtung“ genannte Rüstung, lassen sich nicht steigern. Den wachsenden Gegnermassen müsst ihr mit besseren Waffen und mehr Übung begegnen. Letztere lässt sich aber auch durch Anpassen des Schwierigkeitsgrades ausgleichen.Technisch macht Boltgun einen guten Eindruck. Im Rahmen des Checks gab es keine Probleme, die Grafik ist erwartungsgemäß sehr flüssig und die Retro-Musik wirkt passend. Neben Maus und Tastatur wird auch der Controller unterstützt. Um mit letzterem bei dem hohen Tempo erfolgreich zu sein, müsst ihr allerdings sehr zielsicher sein.Die Beliebtheit von Retro-Shootern rührt nicht nur aus dem Triggern von Nostalgie-Gefühlen, sondern hat auch handfeste spielerische Gründe. Der Verzicht auf minutenlange Dialoge oder Autoheal-Pausen in Deckung zugunsten eines schnellen, flüssigen und damit umso actionreicheren Spielgefühls bietet einen hohen Unterhaltungswert. Auch Warhammer 40.000 - Boltgun punktet dank seiner präzisen Steuerung, dem satten Trefferfeedback und dem gelungenen Leveldesign und sticht damit Konkurrenztitel wie Project Warlock (im Check) aus. Das Warhammer-Setting ist ein weiterer Bonus für Fans. Angesichts der äußerst dünnen Story ist aber kein Hintergrundwissen erforderlich, da ohnehin auf alles geschossen wird, was sich bewegt.Vor allem bei den Bosskämpfen und der KI wäre noch Luft nach oben gewesen und manch einer wird den Mehrspielermodus vermissen. Auch die Story hätte in ihrer Erzählweise etwas moderner sein können und ein paar Funksprüche mit dem eigenen Schiff im Orbit hätten die Atmosphäre noch verdichtet, ohne den Kern des Spiels zu verwässern. Aber auch so ist Boltgun ein gelungenes Spiel, das mit seinen geradlinigen, nicht allzu langen Missionen und einer Spielzeit von knapp 10 Stunden perfekt für den einen oder anderen Level zwischendurch ist.