Diablo, Final Fantasy & mehr warten

Teaser In den Monaten Juni bis August erscheinen so einige Titel von renomierten Entwicklern oder mit hohem Budget – oder beides.

Wie auch die Temperaturen in den kommenden Sommermonaten ausfallen mögen, in Sachen Spiele-Releases geht es heiß her und nicht nur, weil das höllische, maustötende Diablo 4 in den Startlöchern steht. Square Enix präsentiert das nächste große Final Fantasy, Capcom schickt Street Fighter wieder in den Ring und später im Sommer erwartet uns mit Armored Core 6 der neueste Streich von FromSoftware, während Deck13 uns im Action-RPG Atlas Fallen zur Monsterjagd in die Wüste schickt und gerade noch im August soll dann auch die Version 1.0 von Baldur's Gate 3 von Larian erscheinen.

Wir können uns also weiterhin im Jahr 2023 nicht über einen Mangel an potentiell spannenden Neuerscheinungen beschweren. Doch welchen Titel davon erwartet ihr mit der größten Vorfreude beziehungsweise verfolgt ihr mit dem größten Interesse? Verratet es uns in der unten eingebundenen Umfrage und falls ihr "Anderes" wählt, erhellt uns doch in den Kommentaren, welche Neuerscheinung euch stattdessen brennend interessiert.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.