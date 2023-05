Michael Obermeier verlässt GameTube

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit 2012 präsentieren die vier Gründer Daniel Feith, Martin Le, Michael Obermeier und Christian Schneider des Kanals GameTube auf YouTube ihre Spielerlebnisse allen Spielern der Welt. GameTube machen alle als Nebenbeschäftigung und ursprünglich entstand der Kanal unter GameStar. Da jedoch auf GameStar LetsPlay-Videos deplatziert wirken

würden, entstand GameTube.

Alle Gründer waren zum damaligen Zeitpunkt Mitarbeiter des Videospielmagazins GameStar und gleichzeitig Geschäftsführer GameTubes. Martin Le hat sich ein paar Jahre später selbstständig gemacht und verließ die Redaktion, blieb jedoch dem GameTube-Kanal erhalten. Die anderen drei Mitgründer sind heute noch bei GameStar unter Vertrag.

GameTube produzierte neben LetsPlays auch andere Formate, wie Charity Streams zu Weihnachten. Dort wurde in Kooperation mit dem Bayrischen Rundfunk Geld für einen guten Zweck gesammelt. Einmal pro Woche wurde seit Ende 2017 auf YouTube gestreamt und ein paar Jahre später auf Twitch gewechselt. In ihrem letzten Stream auf Twitch verkündete Gametube einige Veränderungen. So konzentrieren sie sich in Zukunft aus Zeitmangel wieder auf YouTube-Streams. Die größte Veränderungen betreffen jedoch die Personalbesetzung:

Michael Obermeier verkündet am selben Abend offiziell seinen Rücktritt als Geschäftsführer von GameTube.

Auf Patreon hat er dazu unter Aktuelle Posts etwas geschrieben:

Hey Leute, Dieses Jahr ändert sich so einiges bei GameTube. Unter anderem auch, dass es mit Daniel, Fritz und Martin nur noch drei Geschäftsführer unserer GmbH gibt, ich diesen Posten also aufgebe. [...] Das heißt nicht, dass es hier einen harten Schnitt gibt und ich nie wieder in Streams mitmache. Ich werde - wie übrigens auch schon in den letzten Monaten - auch weiterhin als Gast immer mal wieder bei Sea of Thieves, Feithzeit-Revue und anderen Projekten mitmachen. Aber ich bin halt nicht mehr als fester Bestandteil von GameTube dabei. Das ist jetzt also kein großer Abschied, aber schon eine Veränderung und ich fand es nur fair, euch als unsere treuesten Community-Mitglieder darüber zu informieren. Ich hoffe ihr könnt meine Entscheidung verstehen und bleibt auch in Zukunft bei GT dabei. Vielen Dank! - Michi

Michael ist vor ein paar Jahren aus München nach Niederlande gezogen und möchte nun mehr Zeit mit der Familie verbringen. Bekannt ist Michael auch als einer der News Moderatoren vom GameStar-Youtube-Kanal, der bereits 1,48 Millionen Abonnenten erreicht hat.