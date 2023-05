GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 20/2023 und Ausblick auf KW 21/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 20: Rückblick von Montag, 15. Mai, bis Sonntag, 21. Mai 2023

Spiele-Checks

Nachdem in der letzten Woche gleich vier Spiele-Checks erschienen sind, herrscht in dieser Woche leider Flaute. Schieben wir es einfach auf den Feier- und Brückentag! Immerhin war in den anderen Kategorien mehr los.

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet.

User-Artikel

Fangame: Rayman Redemption (zum User-Artikel)

Im vierten Teil seiner Fangame-Reihe stellte euch Nischenliebhaber Rayman Redemption vor, das sich am ersten Teil der Original-Reihe orientiert und den Autor des Artikels mit seinem Charme verzaubert hat.



(zum User-Artikel) Im vierten Teil seiner Fangame-Reihe stellte euch Rayman Redemption vor, das sich am ersten Teil der Original-Reihe orientiert und den Autor des Artikels mit seinem Charme verzaubert hat. Evercade VS: Hands-On (zum User-Artikel)

Superuser Maverick hat sich für seinen Artikel superviel Zeit genommen, um euch bestmöglich seine Eindrücke eines ganz besonderen Hardware-Stücks vermitteln zu können. Dabei handelt es sich um die Retrokonsole Evercade VS, die beim Autor des Artikels ganz besondere Glücksgefühle auslösen konnte.

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

Ausblick auf KW 21

In der nächsten Woche erscheint hoffentlich wieder der eine oder andere Spiele-Check. Die besten Aussichten dafür haben derzeit Combat Mission - Battle for Normandy und Clanfolk von Vampiro sowie Strayed Lights von SupArai .



und von Vampiro sowie von . Die User-Artikel-Autoren werden uns so schnell nicht enttäuschen! Wir können wohl ganz fest damit rechnen, dass Jürgen die Geschichte von Legend Entertainment weitererzählen wird, während Nischenliebhaber einen neuen Pfeil aus seinem Fanremake-Köcher zieht und abfeuert. Und vielleicht, wer weiß, kommt von TheLastToKnow mal wieder ein abstrus-nischiger Adventure-Artikel.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.