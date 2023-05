PM: Street Fighter™ 6: Open Beta ist LIVE! (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vom 19. bis 21. Mai könnt ihr euch in der Street Fighter™ 6 Open Beta so richtig austoben! Street Fighter 6™ erscheint am 2. Juni 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC (über Steam). Zuvor habt ihr die Gelegenheit an der Open Beta teilzunehmen!

Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt, die für den Anfang hilfreich sein können.

Alle Infos rund um die Open Beta findet hier außerdem auf der Website. Hier gelangt ihr direkt zu den FAQs.

Außerdem haben wir eine drei-teilige Videoserie zur Open Beta für euch vorbereitet, die euch nicht nur einen Überblick, über Charaktere, das Kampf-System und Battle-Hub verschafft, sondern auch besondere News zur Capcom Pro Tour 2023 bereithält:

Im Battle Hub gibt es jetzt einen Anfänger:innen-Server, auf dem ihr in einer sicheren und angenehmen Umgebung spielen könnt.

� Sucht nach dem Küken-Symbol

� Nur Anfänger erlaubt

� Abschluss nach ein paar Kämpfen

*Wenn ihr nicht beitreten könnt, wartet einen Moment oder benutze einen normalen Server

Während der Open Beta könnt ihr einen eigenen Avatar erstellen. Dies ist ein einmaliger Vorgang, stellt also sicher, dass ihr zufrieden seid, bevor ihr mit eurem Avatar ins Spiel startet. Wenn ihr bereits in der Closed Beta einen Avatar erstellt habt, braucht ihr ihn nicht erneut zu erstellen.

Ihr habt euren Character schon erstellt und wollt ihn mit uns teilen? Markiert Capcom Germany in euren Social-Media Beiträgen auf Twitter, Instagram, Facebook oder TikTok!

Öffnet die Kampfeinstellungen mit den Tasten □/X/R(Tastatur), um auf „Ranglistenkampf“ und „Freundschaftskampf“ zuzugreifen. Auf der Registerkarte „Charakter“ könnt ihr euren bevorzugten Steuerungstyp festlegen. Verwendet die △/Y/T-Tasten, um den Steuerungstyp auf alle Charaktere anzuwenden.

Mit den folgenden Funktion könnt ihr den Bildschirm euer „Mobilgerät“ aufrufen. Dort könnt ihr eure Outfits und Fähigkeiten unter „Ausrüstung“ unter „Status“ auswählen und Ausrüstungssets unter „Favorite Gear“ einfach speichern und wechseln. PS5: Touchpad Xbox Serie X|S: Ansichtstaste Tastatur: Leertaste

Drückt Option/Start/Tab(Tastatur), um das Multimenü zu öffnen. Hier könnt ihr unter „Optionen“ die Grundeinstellungen des Spiels anpassen, unter „CFN“ (Capcom Fighters Network) Freunde verwalten und Replays spielen und unter „Tipps“ Erklärungen zum Spielmodus und Hinweise zur Bedienung abrufen.

Während ihr einen Arcade-Stick oder einen Controller verwendet, bedient ihr die Kamera, indem ihr R1/RB gedrückt haltet und x●△□/ABXY drückt. Ihr könnt den „Kamera-Assistenten“ unter „Kamera“ in den Optionen aktivieren und die „Kamera-Wartezeit“ nach euren Wünschen einstellen.

Die Kampfsteuerung mit der Tastatur kann unter „Multi Menü“ > „Optionen“ > „Steuerung“ überprüft und geändert werden.

Match-Tipps für den Battle-Hub werden angezeigt, wenn ihr zum ersten Mal auf die Kampfautomaten im Battle Hub zugreift. Spielt das Kampf-Tutorial, indem ihr △ / Y / T auf diesem Bildschirm drückt. Das ist die Gelegenheit, um den Steuerungstyp zu finden, der ma besten zu euch passt. Das Kampf-Tutorial kann jederzeit wiederholt werden.

Bei Online-Spielen gibt es oben auf dem Bildschirm eine Verbindungsstatusanzeige. Checkt sie, um euren Status zu prüfen.

Überlebenswichtige Hinweise: Der Battle-Hub hat auch einen Extreme Battle-Modus, wo du mit einzigartigen Regeln kämpfst, und einen Game Center-Bereich, wo du Capcom-Klassiker spielen kannst! Kleide deinen Avatar außerdem im „Hub-Waren-Shop“ stilvoll ein und heize am DJ-Stand den Boden auf!

Auf geht’s! Spielt vom 19. bis 21. Mai die Open Beta von Street Fighter 6™ und macht euch bereit für die Veröffentlichung am 2. Juni 2023. Street Fighter 6™ erscheint am 2. Juni 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC (über Steam). Alle Infos zum Spiel bekommt ihr auf der offiziellen Website von Street Fighter 6 oder auch auf Twitter, Instagram und Facebook. Schaut auch auf unserem TikTok-Kanal vorbei.