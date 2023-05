Mortal Kombat 1: Van Damme ist mit dabei

PC Switch Xbox X PS5

Die Inspiration für Mortal Kombat war der Film Bloodsport und durch einen gewissen Skin für den in der Reihe altgedienten Hollywood-Fighter Johnny Cage ist im neuesten Ableger kein geringerer als der Bloodsport-Hauptdarsteller Jean Claude van Damme mit dabei.

Viele von euch werden sich schon in der Vergangenheit gefragt haben, warum van Damme noch nie in die seit 30 Jahren laufende Serie eingebaut wurde, was wohl an der Unlust des Schauspielers lag. Doch im kommenden Ableger Mortal Kombat 1 (zur Ankündigung) werdet ihr Johnny Cage mit einem van-Damme-Skin steuern können. Allerdings nur mit dem "Kombat Pack"-Zusatz. Dieser DLC ist in der Pemium- und der Kollector´s Edition bereits enthalten.

Am 19. September erscheint Mortal Kombat 1 für Switch, PS5, PC und Xbox Series X/S.