Ubisoft mit Rekordverlust

Wie aus den am 17. Mai veröffentlichten Geschäftszahlen hervorgeht, hat Ubisoft im abgelaufenen Geschäftsjahr den größten Verlust der Unternehmensgeschichte eingefahren. Der französische Publisher erwirtschaftete zwischen April 2022 und März 2023 ein Minus von 500,2 Millionen Euro nach einem Gewinn von 407,6 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz sank um 14,6 Prozent auf 1,814 Milliarden Euro, was auf zahlreiche Verschiebungen und das damit verbundene Ausbleiben großer Veröffentlichungen zurückzuführen ist. Rund eine Milliarde des Umsatzes wurde mit älteren Titeln aus dem Backkatalog erzielt. Stark gewachsen ist das Geschäft mit DLCs, Season Passes und Mikrotransaktionen. Hier konnte ein Umsatzplus von 23,3 Prozent erzielt werden.

Zufrieden zeigte sich Ubisoft mit dem Anstieg der Spielerzahlen der Assassin's Creed Reihe. Dies dürfte auch der Grund sein aus dem in diesem Bereich 40 Prozent mehr Mitarbeiter eingestellt werden sollen, während es unternehmensweit zu Einsparungen kommt. Weiters positiv hervorgehoben wurde Rainbow Six - Siege (im Test, Note: 7.0), bei dem der Umsatz durch bestehende Spieler um 13 Prozent gesteigert werden konnte. Im Bericht nicht explizit erwähnt wurden die letztjährigen Releases Roller Champions (im Preview+), Mario + Rabbids - Sparks of Hope (im Test, Notes: 8,5), Just Dance 2023 und Die Siedler - Neue Allianzen (im Test, Note: 5.0). Ein großer finanzieller Erfolg dürfte aber keines der Spiele gewesen sein, denn zu Roller Champions kursieren seit längerem Gerüchte über eine Einstellung (siehe News), Mario + Rabbids und Just Dance 2023 blieben laut früheren Aussagen von Ubisoft hinter den Erwartungen zurück, und Die Siedler erntete zum Teil vernichtende Kritiken.

Für das laufende Geschäftsjahr sind unter anderem die Releases von Assassin's Creed Mirage, dem mehrfach verschobenen Piratenabenteuer Skull and Bones und Avatar - Frontiers of Pandora, das ursprünglich zeitgleich mit dem Kinofilm erscheinen sollte, geplant. Nicht genannt wird das Remake von Prince of Persia - The Sands of Time, was Gerüchte über eine Einstellung nährt, nachdem Ubisoft bereits im November 2022 den Vorbestellern den Kaufbetrag rückerstattet hat (siehe News).