Lords of the Fallen: Gameplay Reveal Trailer // Release am 13.10.2023

UE5-Soulslike startet im Oktober

PC Xbox X PS5

Bei Lords of the Fallen handelt es sich bekanntlich um einen Anwärter für das schnellste Reboot, denn in den sechs Jahren seit Erscheinen des gleichnamigen Erstlings gab es gar keine Fortsetzung (ohne den Reboot wäre es also nichtmal eine Spiele-Serie). Wie dem auch sei: Namen sind Schall und Rauch und Publisher Cloud Imperium Games hat nun in Aussicht gestellt, dass wir uns ab dem 13. Oktober 2023 ein Bild machen können, was das Soulslike auf Basis der Unreal 5 Engine spielerisch taugt.

Passend zur Ankündigung gibt es einen Gameplay-Reveal-Trailer – der zeigt in der ersten Hälfte eine Render-Cutscene zur Geschichte, bevor in den letzten zwei Minuten die versprochenen Gameplay-Schnipsel zu sehen sind.