Mortal Kombat 1 offiziell angekündigt // Kameo Fighters angeteast

Release im September 2023

PC Switch Xbox X PS5

Nachdem Warner Bros. Games und Entwickler Netherrealm in den vergangenen Tagen vermehrt Teaser zum nächsten Teil von Mortal Kombat streuten, wurde nun der zwölfte Hauptteil der Serie angekündigt: Nach Mortal Kombat 11 (im Test, Note 9.0) hat man offenbar die Ziffer sehr lieb gewonnen und so heißt die Fortsetzung nun Mortal Kombat 1.

Der Titel klingt nach Neuanfang, doch ergibt der sich aus dem Ende der DLC-Geschichte Aftermath von Mortal Kombat 11: Liu Kang stieg zum Feuergott auf und veränderte die Welt in seinem Sinne, dazu gehört auch, dass die Uhr zurückgedreht wurde, noch vor die Ereignisse vom ersten Mortal Kombat (oder dem gleichnamigen Reboot).

Der Ankündigungs-Trailer zeigt noch kein Gameplay, aber im FAQ zum Spiel wird als Neuerung das Kameo-Fighter-Feature angekündigt. Damit ruft ihr dynamisch im Kampf Unterstützung. Die Unterstützungskämpfer sollen dabei einen eigenen, separaten Kader bilden. Für die reguläre Auswahl an Kämpfern wurden an alten Haudegen bestätigt: Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung und Johnny Cage – die sollen im gewandelten Spiel-Universum entsprechend nun in veränderter Form auftreten.

Mortal Kombat 1 soll am 19.9.2023 für PC, PS5, Switch und Xbox Series S|X erscheinen.