Dead by Daylight: Nicolas Cage als DLC angekündigt // Teaser

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dead by Daylight ab 26,52 € bei Amazon.de kaufen.

Normalerweise ist das Survial-Actionspiel Dead by Daylight dafür berüchtigt, bekannte Horrormarken und -Franchises in das Spielgeschehen zu integrieren. Von dem Pinhead aus den Hellraiserfilmen bis hin zur Horror- und Mysteryserie Stranger Things haben so schon ihren Weg in Dead by Daylight gefunden.

Daher ist es eher ungewöhnlich, dass ein Schauspieler, aber keine Figur oder Ikone, demnächst als DLC erscheinen soll. Dabei handelt es sich um den bekannten Hollywooddarsteller Nicolas Cage, der demnächst in dem Streifen Renfield als Dracula in den Kinos zu sehen sein wird.

Die Grundidee des Spiels besteht darin, dass eine Gruppe von Spielern versucht, sich zu verstecken und vor einem Mörder zu fliehen. Dabei stellt sich die Frage, was Nicolas Cage tun wird, wenn er in Dead by Daylight auftaucht. Die Antwort erhalten wir vermutlich 5. Juli 2023, denn zu diesem Datum soll der DLC erscheinen oder wir erhalten mehr Informationen zu der künftigen Erweiterung.

Den Teaser könnt ihr euch wie immer unterhalb dieser News anschauen.