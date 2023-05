Geforce RTX 4060 Ti ab 24. Mai; Version mit 16 GB und Non-Ti im Juli

PC Linux

Seit September 2022 sind Nvidias Ada Lovelace-Grafikkarten der RTX-40er Serie im Handel erhältlich. Gerade der Effizienzsprung sowie die absolute Leistung beeindrucken, gleichzeitig hat Nvidia den Preis ordentlich angehoben. Begonnen wurde mit dem Topmodell RTX 4090 für vormals knapp 2000 Euro, sie ist mittlerweile ab 1650 Euro erhältlich. Es folgte mit der RTX 4080 das nächste kleinere Modell und Anfang diesen Jahres kam mit der RTX 4070 Ti die drittschnellste Grafikkarte hinzu. Im April 2023 folgte die Geforce RTX 4070. Nun erweitert Nvidia sein Portfolio in dem finanziell verhältnismäßig erschwinglicheren Bereich zwischen 400-550 Euro. Ab dem 24. Mai wird die Geforce RTX 4060 Ti mit 8GB VRAM für 439 Euro erhältlich sein. Damit kostet die RTX 4060 Ti zum Release 40 Euro mehr als seinerzeit die RTX 3060 Ti. Sie besitzt nicht nur 4 GB weniger VRAM als die RTX 4070 und ein 33 Prozent kleineres Speicherinterface, sondern muss auch mit 4352 CUDA-Cores auskommen. Auf der Habenseite verbucht die RTX 4060 Ti 8 GB eine Stromaufnahme von nur 160 Watt.

Im Juli schiebt Nvidia mit der RTX 4060 Ti mit 16 GB das gleiche Modell mit doppelt so großem Speicher für 549 Euro nach. Ob das die Folge der vielen kritischen Stimmen zum geringen VRAM der anderen Modelle ist, bleibt wohl Nvidias Geheimnis. Die RTX 3060 wurde auch bereits mit 6 und 12 GB VRAM angeboten. Abgesehen von einem 5 Watt höheren Strombedarf und dem 120 Euro Aufpreis sind keine weiteren Unterschiede zum 8-GB-Modell bekannt.

Ebenfalls im Juli erscheint die Geforce RTX 4060 mit 8 GB VRAM ab 329 Euro. Sie greift auch auf 128-Bit-Speicherbandbreite und 8 GB VRAM zurück, 4 GB weniger als die RTX 3060. Sie besitzt nur 3072 CUDA-Cores und taktet im Boosttakt 80 MHz geringer, der Basistakt ist sogar um circa 500 MHz geringer als bei der RTX 4060 Ti.



RTX 4070 Ti RTX 4070 RTX 4060 Ti RTX 4060 CUDA-Cores 7680 5888 4352 3072 Boosttakt 2,61 GHz 2,48 GHz 2,54 GHz 2,46 GHz Basistakt 2,31 GHz 1,92 GHz 2,31 GHz 1,83 GHz Speicher 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 16 / 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Speicherbandbreite 192 Bit 192 Bit 128 Bit 128 Bit Leistungsaufnahme 285 Watt 200 Watt 165 / 160 Watt 115 Watt Stromstecker 1x PCIe 5.0 Stecker oder 2x PCIe 8-polig 1x PCIe 8-polig 1x PCIe 8-polig 1x PCIe 6-polig Erscheinungsdatum Januar 2023 April 2023 Juli / 24. Mai 2023 Juli 2023 Preisempfehlung 899 Euro 659 Euro 549 / 439 Euro 329 Euro

Die RTX 4070 kam letzten Monat mit einer UVP von 659 Euro auf den Markt. Ein Blick in den Preisvergleich verrät, dass erste Modelle bereits für circa 590 Euro erhältlich sind. In Anbetracht der größeren Rechenleistung relativ zur RTX 4060 Ti und dem 4 GB größeren VRAM beim 8 GB-Modell, wird es die RTX 4060 Ti zum Einführungspreis schwer haben. Bis die RTX 4060 Ti mit 16 GB im Sommer erscheint, ist es gut möglich, dass der Preis der RTX 4070 weiter sinkt und so die RTX 4060 Ti 16GB gänzlich unattraktiv wird.