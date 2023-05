PM: Erster Blick auf neue Bilder und die Benutzeroberfläche des Access Controllers für PS5, ein brandneues Controller-Kit für Barrierefreiheit (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Obwohl Barrierefreiheit das ganze Jahr über ein wichtiges Thema ist, markiert der Mai immer eine besondere Zeit, da wir den Global Accessibility Awareness Day feiern und die Fortschritte anerkennen, die durch die Barrierefreiheits-Community und die Spieleindustrie vorangetrieben werden, um Spiele inklusiver zu machen. Wir bei Sony Interactive Entertainment sind bestrebt, diese Mission zu fördern. Aus diesem Grund freuen wir uns, heute neue Details und Bilder des Access Controllers für die PS5-Konsole vorstellen zu können.

Der Access Controller für die PS5, der auf der diesjährigen CES erstmals unter dem Namen “Project Leonardo” vorgestellt wurde, ist ein völlig neues, hochgradig anpassbares Controller-Kit, das Spielern mit Behinderungen helfen soll, Spiele einfacher, bequemer und länger zu spielen.

Der Access Controller wurde in Zusammenarbeit mit Barrierefreiheitsexperten entwickelt und umfasst eine große Auswahl an austauschbaren Tasten- und Stickkappen, sodass Spieler verschiedene Layouts erstellen können, die ihrer individuellen Stärke, ihrem Bewegungsumfang und ihren körperlichen Bedürfnissen gerecht werden. Jeder Access Controller umfasst:

Darüber hinaus können Spieler den Access Controller auf flachen Oberflächen verwenden, ihn um 360 Grad ausrichten oder ihn einfach an einem AMPS mount* oder einem Stativ befestigen. Sie können auch den Abstand des Analog-Sticks zum Controller einstellen.

Über die vier 3,5-mm-AUX-Ports des Access Controllers können Spieler ihre eigenen Spezialschalter, Tasten oder Analog-Sticks integrieren.

Weitere Informationen zu den Hardware-Funktionen des Access Controllers findet ihr in unserem ursprünglichen Blogbeitrag. Auf unserer neuen Webseite [HYPERLINK] könnt ihr euch zudem für E-Mail-Updates anmelden und werdet informiert, wenn Vorbestellungen anlaufen, damit ihr euch euren Controller so schnell wie möglich sichern könnt.

Neben der breiten Palette an Hardware-Anpassungsmöglichkeiten bietet der Access Controller eine Vielzahl von Möglichkeiten für Spieler, personalisierte Benutzeroberflächeneinstellungen und Konfigurationen zu erstellen, die neue Spielmöglichkeiten eröffnen.

Tastenzuordnung und Steuerungsprofile

Auf der PS5-Konsole können die Spieler ihre bevorzugte Ausrichtung für den Access Controller auswählen, den verschiedenen Tasten unterschiedliche Eingaben zuordnen, Tasten ein- oder ausschalten oder sogar zwei verschiedene Eingaben auf dieselbe Taste legen. Außerdem können sie ihre bevorzugten Steuerungsprofile für verschiedene Spiele oder Genres (wie “Kampf” oder “Fahren”) erstellen und speichern.

Controller-Kopplung und Anpassung der Analog-Sticks

Bis zu zwei Access Controller und ein kabelloser DualSense-Controller (oder DualSense Edge) können zusammen als ein einziger virtueller Controller verwendet werden, wodurch Spieler Geräte kombinieren oder gemeinsam mit anderen spielen können. Ähnlich wie beim kabellosen DualSense Edge-Controller können Spieler auch die Startposition und die Empfindlichkeit der Eingaben feinjustieren. Die Möglichkeit, die Deadzones (die Entfernung, die der Analog-Stick zurücklegt, bevor er im Spiel erkannt wird) und die Empfindlichkeit des Sticks anzupassen, ist besonders hilfreich für Spieler, die ihre Feinmotorik während des Spiels verbessern wollen.

Toggle-Modus

Der Access Controller verfügt außerdem über einen Toggle-Modus, mit dem Spieler das Verhalten jeder Taste so einstellen können, dass sie wie die Feststelltaste auf einer Tastatur funktioniert. Wenn ihr beispielsweise den Toggle-Modus für die Beschleunigungseingabe in einem Rennspiel aktiviert, beschleunigt der Access Controller das Auto, ohne dass ihr die Taste gedrückt halten müsst.

Die Spieler können den Toggle-Modus für jede programmierbare Eingabe aktivieren. Wenn ihr zum Beispiel in einem Spiel nur sprinten könnt, indem ihr “L3” (den linken Analog-Stick) gedrückt haltet, was körperlich anstrengend sein kann, könnt ihr diese Eingabe so ändern, dass sie sich wie “Klicke L3, um zu sprinten” verhält, indem ihr den Toggle-Modus für die Taste, die ihr L3 zugeordnet habt, aktiviert.

Neben neuen Details zum Access Controller freuen wir uns, heute ein Video zu veröffentlichen, das die laufenden Bemühungen unserer Produktentwicklungs- und PlayStation Studios-Teams unterstreicht, Gaming für mehr Spieler auf PS5 zugänglich zu machen. Erfahrt von Teammitgliedern auf der ganzen Welt, wie sie daran arbeiten, die Barrierefreiheit von Spielen auf PS5 durch unseren bald erscheinenden Access Controller, die Benutzeroberfläche der Konsole und neue Spiele zu verbessern:

In den kommenden Monaten werden wir mehr über den Access Controller für PS5 berichten, einschließlich weiterer Produkt- und Veröffentlichungsdetails. Vielen Dank an alle Spieler, die uns wertvolles Feedback gegeben haben und uns jeden Tag dazu inspirieren, durch Innovation und Zusammenarbeit mit euch – unserer Community – mehr Menschen die Freude am Spielen zu vermitteln.

* AMPS ist ein dem Industriestandard entsprechendes Befestigungsmuster für die Anbringung von Geräten an Ausrüstungen, einschließlich barrierefreier Ausrüstungen.