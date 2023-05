Keine Tränen bei Nintendo: 10 Mio. mal Tears of the Kingdom, bester EU-Start

Switch

Wie Nintendo heute stolz verkündet hat, bricht das letzte Woche veröffentlichte The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom (im GG-Test) etliche Rekorde. Im Einzelnen:

Über 10 Millionen verkaufte Einheiten in den ersten drei Tagen nach Launch

Weltweit der beste Verkaufsstart eines Spiels der Legend-of-Zelda-Reihe

In Europa (und auch in Deutschland/Österreich/Schweiz) erfolgreichster Verkaufsstart aller bisheriger Nintendo-Titel

Stephan Bole, President of Nintendo of Europe, freut sich:

Dieser Rekordstart zeigt, dass Nintendo Switch auch in ihrem siebten Jahr ein starkes Momentum beibehält. Wir sind enorm dankbar für die Unterstützung der Fans und freuen uns sehr auf ihre Abenteuer und Kreationen in Hyrule.

Ob sich Nintendo wirklich über alle Kreationen der Spielerschaft freut, sei dahingestellt. Mit dem erstaunlich mächtigen inkludierten Bastelwerkzeug "Ultrahand" lassen sich nämlich nicht nur Rätsel lösen und Wege abkürzen, sondern auch interessante anatomische Abbilder menschlicher... Organe fertigen, wie man gerade in zahlreichen YouTube-Videos bewundern kann.

Wir haben zu Legend of Zelda – Tears of the Kingdom unter anderem einen Guide sowie einen Spielwelt/Technik-Vergleich für uns und in Kürze eine Doppelstunde der Kritiker mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer; auch die aktuelle Spieleveteranen-Folge wird sich um das Switch-Spiel drehen.