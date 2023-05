PM: Werdet zum besten Kämpfer eurer Region bei Road to Evo 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen uns, die Rückkehr eines spannenden Turniers für Kampfspiel-Fans bekanntgeben zu dürfen – FGC Arcade PlayStation Tournaments: Road to Evo auf der PS4. Das Turnier bietet Spielern weltweit die Chance, Geldpreise zu gewinnen, und Sieger in den jeweiligen Regionen erhalten ein Flugticket für die Evo 2023. Wir laden alle Spieler ein, ihr Können auf den Prüfstand zu stellen und sich weltweit zu messen. Das ist eure Chance, eure Region beim größten Kampfspiel-Turnier des Jahres zu vertreten.

Letztes Jahr sind Spieler aus der ganzen Welt bei den PlayStation Tournaments angetreten, um sich einen Platz auf der weltgrößten Kampfspiel-Bühne zu sichern. Wir bekamen einige fantastische Leistungen zu sehen und obendrein wurden neue Champions gekrönt. Hier könnt ihr euch die Zusammenfassung vom letztjährigen Event ansehen:

Bei diesem Turnier haben Spieler der globalen Kampfspiel-Community die Möglichkeit, sich einen Namen in ihrer Region zu machen. Hier sind die Turnierdetails:

Für jeden Titel gibt es vier Qualifikationsturniere pro Region, wobei die besten Teilnehmer in einem ultimativen Showdown von Talent und Können in die übertragenen Finalkämpfe einziehen. Ganz egal, ob ihr in den Wettkampf einsteigen oder einfach nur als Zuschauer tolle Action erleben wollt – Uns steht ein spannendes Turnier bevor, das die weltweiten FGC-Ranglisten aufmischen und die Spieler hervorheben wird, die bei der Evo 2023 auf sich aufmerksam machen werden.

*Schreibt euch für Road to Evo 2023 in eurer Region beim Competition Center ein oder geht zum Event-Reiter der PS4. Wir sehen uns dort!

*Zugang zu PS4, Spieltitel und aktive PS Plus-Mitgliedschaft erforderlich. Für rechtmäßige, volljährige Bürger der teilnahmeberechtigten Länder. Ungültig, wo gesetzlich untersagt.

*Das Event steht in allen Teilen Spielern aus der ganzen Welt offen, sofern in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist. Das Event steht Personen nicht offen, deren Teilnahme nach geltendem Recht eingeschränkt oder verboten ist oder die sich in einem Land befinden, in dem die Teilnahme nach amerikanischem Recht verboten ist. Ohne Einschränkung des Vorgenannten steht das Event Personen auf der Krim, in Kuba, Iran, Irak, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien und der Türkei nicht offen.