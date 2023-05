Wrestlequest auf den Sommer 2023 verschoben

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Wrestling-Fans müssen sich in letzter Zeit häufiger in Geduld üben. Nachdem sich bereits das erste Videospiel der Promotion All Elite Wrestling, Fight Forever, um mehrere Monate verzögert hat, aber eine Veröffentlichung in in nächster Zeit erwartet wird, wurde nun auch das Wrestling-Rollenspiel Wrestlequest von Mega Cat Studios laut Publisher Skybound Games auf den Sommer verschoben.

Die genauen Gründe werden in der Mitteilung nicht genannt. Es ist lediglich von Problemen die Rede, die außerhalb des Einflussbereichs der Entwickler lägen. Ursprünglich sollte das Spiel Ende Mai veröffentlicht werden. Die Entwickler hoffen nun, euch bald einen neuen Termin bekannt geben zu können.

Wrestlequest ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, in dem ihr einen Rookie an die Spitze führt. Über 30 Wrestling-Legenden geben sich im Laufe der Geschichte die Klinke in die Hand. Von "Macho Man" Randy Savage und André The Gaint über die "Road Warriors" Hawk und Animal bis hin zu Jeff Jarrett. Das Spiel versteht sich als Hommage an das Wrestling der 80er und 90er Jahre. Im eingebundenen Trailer gibt es einen ersten Eindruck zum Spiel.