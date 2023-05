PM: Company Of Heroes 3 Console Edition – Wie Relic das Schlachtfeld auf den Controller gebracht hat (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Company Of Heroes 3 Console Edition – Wie Relic das Schlachtfeld auf den Controller gebracht hat

Mach dich bereit und stürze dich mit Company of Heroes 3 Console Edition direkt von deiner Couch aus ins Schlachtfeld. Relics legendäres Echtzeit-Strategiespiel kommt zum ersten Mal überhaupt auf Konsolen – mit einer angepassten RTS-Steuerung, die den Spielern die volle Kontrolle über das Schlachtfeld mit Controllern gibt.

Im neuesten Entwicklertagebuch gibt Relic einen Einblick in den Prozess der Umstellung von historischen PC-Titeln auf Konsolen und die Funktionen, von denen die Spieler jetzt profitieren können, während sie an der Befreiung Italiens arbeiten und sich durch die Wüsten Nordafrikas kämpfen.

Das Relic-Team freut sich sehr, Company of Heroes 3 auf PlayStation 5 und Xbox Series S|X zu bringen. Die Steuerung wurde von Grund auf neu entwickelt, um eine intuitive Benutzeroberfläche mit Funktionen zu bieten, die es den Spielern ermöglichen, sofort Befehle zu erteilen und die volle Kontrolle über ihre Truppen auf dem Schlachtfeld zu haben. Dies verändert die Art und Weise, wie man Company of Heroes 3 spielt und gibt den Spielern die Macht, die sie brauchen, um das Chaos des Krieges zu bewältigen.

Company of Heroes 3 Console Edition ermöglicht die vollständige Kontrolle über das Schlachtfeld mit dem neuen ‚Command Wheel‘ & ‚Full Tactical Pause‘-Feature Diese brandneuen Funktionen erlauben es den Spielern, einen Moment durchzuatmen, Strategien zu entwickeln und sofortige Befehle zu erteilen.

Egal, ob sie Luftangriffe anfordern oder Panzerabwehrmaßnahmen zur Verteidigung eines strategischen Punktes einsetzen, Relic hat es den Konsolenspielern mit der neu gestalteten Benutzeroberfläche und den neuen Funktionen leicht gemacht, sich zu bewegen, zu verstärken, zu verteidigen und zu befreien. Spieler können ihr digitales Exemplar von Company of Heroes 3 Console Edition jetzt direkt über den Microsoft Store für Xbox und den PlayStation Store kaufen oder ein physisches Exemplar über www.companyofheroes.com vorbestellen. Der Starttermin für physische Vorbestellungen kann je nach Region variieren.

Company of Heroes 3 erscheint am 30. Mai für PlayStation®5 und Xbox® Series X|S