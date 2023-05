PM: Street Fighter 6 angespielt: Die besten Features (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Freut ihr euch auch schon auf die spektakuläre Optik, das mächtige Drive-System und mit Marisa, Manon, Lily, Jamie, Kimberly und JP auf gleich sechs neue Charaktere in der Riege der Straßenkämpfer? Wir können es kaum erwarten, unseren Gegnern in Street Fighter 6 mit knallharten Kombos zu zeigen, wer der Boss im Ring ist. Bevor wir euch einen Überblick über einige der besten Features geben, möchten wir euch noch auf die kommende Open-Beta aufmerksam machen.

Kurz vor dem voraussichtlichen Release am 02.06.2023 habt ihr die Möglichkeit, die acht Charaktere Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Guile, Kimberly, Juri und Ken im Battle-Hub in verschiedenen Kämpfen auszuprobieren. Habt ihr euch schon für die Open-Beta vom 19. bis 22. Mai angemeldet?

Wer noch nicht zu den Street Fighter-Profis gehört, die selbst komplizierteste Tastenkombinationen jederzeit präzise auf dem Controller ausführen können, dem stehen neben der klassischen Steuerung zwei weitere Optionen zur Verfügung, die den Einstieg in das Fighting-Game-Genre deutlich erleichtern. Bei der modernen Steuerung führt ihr die spektakulär inszenierten Special Moves mit nur einer Taste aus. Ihr müsst euch also nicht die teilweise ellenlange Abfolge von Aktions- und Richtungstasten merken, sondern übt zunächst das perfekte Timing.

Ihr möchtet es noch einsteigerfreundlicher? Dann nutzt die dynamische Steuerung und überlasst sogar das Ausführen von Kombos der unterstützenden KI. Im Prinzip drückt ihr dann nur noch eine Taste und die künstliche Intelligenz erledigt den Rest, um euren Gegner mit Schlägen und Tritten zum K.O. zu bringen. Für den Anfang auf jeden Fall eine gute Wahl, um frustfrei die ersten Runden zu bestreiten. Gegen geübte Street Fighter oder Computergegner mit höherem Level werdet ihr aber trotz aller Unterstützung vermutlich nicht so schnell zum Zuge kommen und müsst die optimale Ausführung von Angriffen, Spezialattacken, Kontern und Blocks fleißig üben, um euren Lieblingscharakter perfekt zu beherrschen.

Street Fighter 6 präsentiert sich moderner, bunter und spektakulärer als die Vorgänger der erfolgreichen Serie. Das beginnt beim eindrucksvollen, mit Rap-Musik unterlegten Einmarsch der Kontrahenten vor dem Kampf, geht über die detaillierten Stages mit animierten Hintergründen und endet noch lange nicht beim Effektgewitter, wenn ihr einen gut getimten Punish Counter, Hard Knockdown oder K.O. ausführt. Für zusätzliche Wettkampfatmosphäre sorgen professionelle Kommentatoren, die eure Kämpfe begleiten. Auf Wunsch werden eure Kämpfe von bekannten Stimmen aus der Street Fighter-Szene wie Vicious oder Aru euphorisch kommentiert.

Wolltet ihr schon immer mal wissen, was passiert, wenn plötzlich ein Stier durch die Arena rennt? Das und vieles mehr könnt ihr in Extremer Kampf ausprobieren. Hier legt ihr eure eigenen Regeln fest und gestaltet die Kämpfe nach euren Vorstellungen. Diese sind im Bereich Fighting Ground, wo ihr auch den klassischen Arcade-Modus, das Trainingsmenü oder die herausfordernden Ranglistenkämpfe findet. Legt zunächst die Regeln fest, ob sich die Kämpfer beispielsweise bei Vor & Zurück eine Lebensleiste teilen und im Tauziehen um den Sieg kämpfen oder ob bei Aus & Vorbei der Sieger bereits nach fünf Niederschlägen feststeht.

Jetzt lässt sich noch ein Gimmick hinzufügen, zum Beispiel einen wilden Stier, der durch die Arena rauscht und ordentlich Schaden zufügt, wenn ihr nicht schnell genug ausweicht. Weitere Gimmicks: Schockzone, bei dem Blitze aus dem Nichts auftauchen oder Bombenstimmung, bei dem zufällig große Bomben vom Himmel fallen.

Neu ist die spannende Einzelspielerkampagne, in der ihr zunächst euren eigenen Avatar mit dem wirklich umfangreichen Charaktereditor erstellt, der eurer Fantasie keine Grenzen setzt. Egal, wie verrückt euer individueller Kämpfer aussehen soll, ihr könnt es garantiert umsetzen und euer Meisterwerk der Community als Rezept zur Verfügung stellen.

Mit eurem eigenen Street Fighter geht ihr zunächst bei Luke in die Lehre und absolviert ein Tutorial, um seine Spezialattacken einsetzen zu können. Nach erfolgreichem Abschluss geht es dann in die sprichwörtlich große weite Welt und ihr durchstreift die halboffene Spielwelt von Metro City. Die Metropole besteht aus abwechslungsreichen Bezirken, in denen man wirklich jeden Passanten zum Duell herausfordern kann. Egal ob Straßenbahnfahrer, Blumenverkäufer oder friedliebende Oma: Jeder Einwohner von Metro City ist gerne bereit, gegen euch anzutreten. Achtet aber auf die Levelanzeige über ihren Köpfen, denn als Neuling bekommt ihr auch von einem einfachen Spaziergänger ordentlich eins auf die Mütze, wenn er sich ein paar Level über euch befindet.

Während ihr euch durch die Straßen kämpft, trefft ihr auf Gangster, die ihr an der Pappschachtel auf dem Kopf erkennt. Eine eurer Aufgaben wird es sein, die Stadt von den Verbrechern zu säubern, die allerdings gerne in Gruppen auftreten und ordentlich austeilen können. Also macht euch auf die Suche nach neuen Meistern, um deren Kampfkünste zu erlernen und so langsam zum unschlagbaren Street Fighter aufzusteigen. Ihr könnt alle 18 Startcharaktere in Metro City und weiteren Schauplätzen der World-Tour aufspüren und bei ihnen in die Lehre gehen. Erledigt zudem Nebenmissionen oder sammelt Erfahrung in witzigen Minispielen, in denen ihr zum Beispiel Bretter oder Lastwagen unter Zeitdruck zertrümmern müsst. Ihr seht, es wartet ein langes Abenteuer auf euch.