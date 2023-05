Layers of Fear: Release am 15. Juni 2023 // Zeitlich limitierte Demo

Steam-Demo bis 22. Mai 2023 spielbar

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ursprünglich kündigte Entwickler Bloober Team den dritten Teil der eigenen Horror-Ego-Adventure-Reihe als Layers of Fears an – eine interessante Wahl, schien doch der Erstling von der P.T.-Demo für das nie erschienene Silent Hills inspiriert . Dann wurde es verwirrender, denn der Titel heißt inzwischen nur Layers of Fear, wie der erste Serienteil. Es wird aber sowohl eine Neuauflage als auch eine Fortsetzung: Neben einer neuen Geschichte um eine Schriftstellerin sind auch die Kampagnen der beiden Vorgänger samt DLCs enthalten. Dabei kommt für das komplette Spiel die Unreal Engine 5 zum Einsatz. So zeigt ein Trailer über die Unreal Engine 5 in Layers of Fear Schauplätze aus dem Erstling in der Ur-Version und in überarbeiteter Form.

Ob das Namenswirrwarr schon die erste Schicht des Wahnsinns ist, mit dem die künstlerischen Hauptfiguren der Reihe ringen, werden wir bald erfahren: Wie Bloober Team ankündigte, wird Layers of Fear am 15. Juni 2023 für PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheinen. Parallel zur Ankündigung wurde eine Demo auf Steam veröffentlicht, die noch bis zum 22. Mai spielbar ist.