PM: Reunion of Memories verändert das One Piece Odyssey-Erlebnis (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Luffy und seine Strohhutbande müssen im kommenden DLC „Reunion of Memories“ ein letztes verborgenes Geheimnis lüften. Nach ihrem Abenteuer auf Waford beschließen Luffy und die Strohhutbande, ein köstliches Festmahl zu genießen, bei dem sie plötzlich von einem schwarz gekleideten Mädchen angesprochen werden, das Lim verblüffend ähnlich sieht. Und dann wird die Strohhutbande auch noch durch ihre geheimnisvollen schwarzen Würfel in eine völlig andere Welt der Erinnerungen gerissen, in der die Dinge nicht so sind, wie sie sie in Erinnerung haben. „Reunion of Memories“ entführt euch nicht nur in ein neues Abenteuer, sondern führt auch zwei neue Systeme ein, die euer ONE PIECE ODYSSEY-Erlebnis grundlegend verändern werden.

Schauen wir uns einmal an, wie diese neuen Systeme das Erlebnis verändern.

Der DLC beinhaltet ein neues Kampfsystem, das euer Kampferlebnis erweitert.

„Limited Order“-Kämpfe sind besondere Begegnungen, die ihr in „Reunion of Memories“ erleben werdet. Sie wurden speziell höheren Spielstufen angepasst, um das Gameplay noch strategischer zu gestalten. Diese Kämpfe bringen außergewöhnliche Gegner mit starken Fähigkeiten mit sich, die ihr euch gut einprägen solltet, um darauf entsprechend zu reagieren. Als Beispiel für einen „Limited Order“-Kampf möchten wir euch den Kampf mit Konteradmiral Barricade präsentieren.

In dieser Schlacht muss die Strohhutbande Konteradmiral Barricade besiegen, um zu gewinnen. Seine Kameraden müssen nicht besiegt werden, um den Sieg davonzutragen. Tatsächlich wird er sogar noch stärker, umso mehr seiner Matrosen besiegt werden! Sobald sämtliche Matrosen besiegt sind, gewinnt der Admiral an astronomischer Kraft und kann mit den Strohhüten kurzen Prozess machen.

Wie sollen wir uns also wehren? Die einfachste Lösung wäre, sich einfach auf den Admiral zu konzentrieren und ihn so schnell wie möglich zu erledigen. Allerdings ist der Admiral ein zäher Bursche, und die Matrosen werden die Strohhutbande schnell überrennen, wenn ihr sie zu lange ignoriert. Ein Glück, dass die Strohhüte mit solchen Problemen gut umgehen können, denn Brook, Nami und einige andere können die Matrosen mit ihren Fähigkeiten außer Gefecht setzen, indem sie sie betäuben oder verwirren. Doch damit nicht genug der Hindernisse. Eine besonders amüsante Mechanik im Kampf ist, dass sich der Strohhutbande ein NPC anschließt, der gar nicht erst zögert, bevor er die Matrosen umhaut und den Admiral noch stärker macht. Dieser „Verbündete“ kann jeden eurer Pläne völlig durcheinander bringen, was den Kampf noch spannender macht.

Das neue System bringt frischen Wind in die Kämpfe von Odyssey, da strategische Entscheidungen im Kampf, einen viel stärkeren Einfluss auf den weitern Verlauf des Kampfes haben.

Schauen wir uns nun die Geschichte von „Reunion of Memories“ an und wie sich dieses neue System auf dieses Erlebnis auswirkt.

„Reunion of Memories“ fügt außerdem ein neues, verzweigtes System mit unterschiedlichen Handlungssträngen hinzu, um das narrative Spielerlebnis zu verbessern.

Im Laufe der Geschichte werdet ihr an mehreren Punkten in der Geschichte vor eine Entscheidung gestellt, bei der ihr zwischen zwei Optionen wählen müsst. Eure Wahl kann die Strohhutbande vor Gefahren bewahren oder, wenn ihr genug Mut habt, sie direkt in brenzliche Situationen lenken.

In dieser Situation versucht die Strohhutbande, den Bürgermeister von Water Seven zu retten. Dies können sie auf zwei Arten erreichen: Sie retten die Arbeiter und bitten sie um Unterstützung oder nehmen die Seitenstraßen zum Haus des Bürgermeisters. In diesem Fall führen beide Möglichkeiten zu einem Kampf, aber eure Gegner unterscheiden sich.

Das Kapitänsauswahl-System vertieft die Geschichte von „Reunion of Memories“, indem es Spielern ermöglicht, selbst mit der Geschichte zu interagieren und so noch tiefer in die Handlung einzutauchen.

„Reunion of Memories“ erscheint am 25. Mai für PS5 und PS4. Schließt euch der Strohhutbande an und erlebt ONE PIECE ODYSSEY auf eine völlig neue Art und Weise.