Montagmorgen-Podcast #489

Teaser Hagen kommt weder von Zelda noch von Hogwart's Legacy los, während Jörg ganz weit zurück in die Vergangenheit reist – aber auch offen für Neues ist, zumindest in Sachen Musikbeschallung.

Den heutigen Podcasts bestreiten wir nicht in der Besetzung Hagen Gehritz und Jörg Langer, sondern, Abwechslung muss sein, in der Kombination Jörg Langer und Hagen Gehritz. Neben vielen kleinen Geständnissen über Kleinkindrockmusik (oder so ähnlich) haben wir Dinge gespielt, spielen Dinge und werden Dinge gespielt haben.

Der Quantität an Userfragen müssen wir derweil leider dieselbe Note geben wie dem Wetter in Süddeutschland seit etlichen Tagen – aber die gute Nachricht ist: Ihr habt es in der Hand! Und damit viel Spaß, es treten auf: die Timecodes.

00:40 Einen wunderschönen guten Morgen…

01:30 Was haben wir so getrieben am Wochenende? Wir spielten Legend of Zelda - Tears of the Kingdom (immer noch!), Emperor of the Fading Suns 1.51 (immer wieder gerne, seit 26 Jahren), Hogwart’s Legacy (immer weitere Neuerungen!).

. Und das kam so… 09:50 Die Sonntagsfragenauflösung zum Besitz von Xbox Series X und PS5.

12:33 Die Vorschau auf diese Woche: Zelda, noch mehr Zelda, dazu Zelda, und außerdem Zelda – unter anderem in der Doppelstunde der Kritiker mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer zu Tears of the Kingdom – natürlich premiumexklusiv. Dazu gibt’s zudem einen Guide, ein Pannen-Video und auch eine SPV-Aufnahme. Außerdem Jörgspielt und Woschca, aber leider kein Age of Wonders 4 . Dafür ein User-Stargast in der Redaktion am Freitag: Toreyam löst seinen Weihnachtsjoker ein.

ist schon keinesfalls obsolet geworden (zu ). Guckt es sich Jörg privat an? 20:40 Nischenliebhaber fragt nach alten Systemen neu für die Spiele-Datenbank.

fragt nach alten Systemen neu für die Spiele-Datenbank. 21:30 Ganon (1): Hat Ramonas Ausfall Auswirkungen auf die Japandokus?

Vielen Dank für eure Hörmerksamkeit...