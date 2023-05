GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 19/2023 und Ausblick auf KW 20/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 19: Rückblick von Montag, 8. Mai, bis Sonntag, 14. Mai 2023

Spiele-Checks

Age of Darkness - Final Stand (zum Spiele-Check)

Den Anfang bestritt in dieser Woche wieder einmal SupArai , der für euch mit Age of Darkness - Final diesmal ein besonders unfaires Echtzeit-Strategie-Spiel gecheckt hat. Der Early Access Titel hinterließ einen gemischten Eindruck: "Der Überlebens-Modus macht eine Zeit lang Laune, das Gesamtpaket schwächelt aber."



Ebenfalls im Early Access befindet sich das Aufbauspiel Exogate Initiative, das sich LRod etwas genauer angesehen hat. Aus seiner Sicht wirkt es aber noch unfertig: "Aufbaustrategie mit interessanten Grundideen, die im Early Access aber noch deutlich ausgebaut werden müssen."



Unterdessen versuchte sich TheLastToKnow einmal mehr an einem Detektivspiel. In diesem Check traf es den FMV-Titel Murderous Muses, der ihn im Vergleich zu den zuletzt gecheckten Detektivspielen allerdings recht kalt ließ: "Detektivspiel mit FMV-Sequenzen, Puzzle-Einlagen und Zufallselementen."



Der Check-Beitrag von Vampiro in dieser Woche behandelte das Pokémon-artige Cassette Beasts, das ihn und euch auf eine Reise in die 1980er Jahre mitnehmen möchte. Dieser Ansatz hat bei ihm offenbar ganz gut funktioniert: "Charmantes Monstersammel-RPG mit vielen Ideen und toller Spielwelt."

User-Artikel

Mit Ring Fit durch die Pandemie (zum User-Artikel)

Seine persönliche Ring Fit Adventure -Geschichte erzählte euch Sokar , der mit dem Fitness-Spiel anderthalb Jahre trainiert hatte, während die Fitnessstudios wegen der Pandemie geschlossen waren.



Unermüdlich kämpft sich Jürgen durch die Geschichte von Legend Entertainment. Zum Wochenabschluss präsentierte er euch den sechsten Teil seiner Serie, der das Rollenspiel Superhero League of Hoboken aus dem Jahr 1994 auseinandernimmt.

Vermischtes

GG-Messen und Events --> Support

Wie in der letzten Woche angekündigt, sucht GG-User RoT in Absprache mit der Chefredaktion derzeit nach potentiellen Helfern, um GamersGlobal zu einem eigenen Stand auf der Gamescom 2023 zu verhelfen. Bei Interesse schaut bitte ins Forum oder in die oben verlinkte News.



Wer diese Newsreihe wöchentlich verfolgt, weiß bereits seit längerem, dass im GG-Forum ein "Play together" zu Suspended von den Usern Danywilde , Nienlic , crux und StefanH durchgeführt wird. Die Erlebnisse der dritten Woche könnt ihr hinter dem oben stehenden Link erfahren.



Warum listen wir hier einen redaktionellen Test auf? Na, weil der Tester der GG-User Vampiro war! So etwas kommt nicht häufig vor, daher führen wir ihn gerne hier mit auf.

Ausblick auf KW 20

Die Voraussage, welche Spiele-Checks in der nächsten Woche erscheinen, ist diesmal noch ein wenig unklar. Mögliche Kandidaten sind in jedem Fall Combat Mission - Battle for Normandy sowie Clanfolk von Vampiro.



sowie von Vampiro. Ein User-Artikel, an dem bereits seit langer Zeit gewerkelt wird, könnte in der nächsten Woche endlich das Licht erblicken! Maverick hatte seine Hände an einem ganz besonderen Spielzeug und möchte diese Erfahrung mit euch teilen. Außerdem könnt ihr euch schon einmal auf einen neuen Eintrag in die Fangame-Reihe von Nischenliebhaber freuen.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.