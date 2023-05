The Last of Us: Zweite Serienstaffel der Spieleadaption verzögert sich

PS4

Die Serienadaption des Actionadventures The Last of Us war für die Macher von Sony und HBO ein großer Erfolg, denn allein die ersten sechs Folgen schauten über alle Plattformen hinweg über 30 Millionen Zuschauer. Damit war es auch nicht verwunderlich, dass kurz nach Start der Serie eine Verlängerung durch eine zweite Staffel erfolgte.

Zwar ist zu Beginn der Woche die Vorproduktion für diese zweite Staffel an den Start gegangen, musste aber zum Wochenende erst einmal wieder gestoppt werden, da in den USA derzeit ein Autorenstreik der Drehbuchautoren stattfindet. Geplant ist immer noch, die Dreharbeiten im kanadischen Vancouver Anfang 2024 zu beginnen.

Die Darstellersuche war bereits im Gange und die möglichen Schauspieler hatten sich hierfür bereits an Texten versucht, die aus dem Videospiel The Last of Us – Part 2 stammen. Da aber der Showrunner der ersten Staffel Craig Mazin bei Streikposten mit weiteren Kollegen gesichtet wurde und auch Neil Druckmann, der die Serie mitentwickelt hat, noch nicht involviert ist, ist zu vermuten, dass der Termin des Drehbeginns nicht eingehalten werden kann.