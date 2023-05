DCP23: Chained Echoes wird Bestes Deutsches Spiel // Alle Gewinner

PC Switch XOne PS4 MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Kürzlich fand die Preisverleihung des diesjährigen Deutschen Computerspielpreises statt. Die meisten Nominierungen konnten im Vorfeld der kosmisch-psychologische Survival-Horror Signalis und das Überwachungs-Action-Adventure Beholder 3 versammeln. Ersteres gewann an dem Abend als einziger Titel in zwei Kategorien. Gegen die beiden genannten setzte sich aber in der Kategorie Bestes Deutsches Spiel das hochgelobte JRPG Chained Echoes (im Check) vom Solo-Entwickler Matthias Linda durch.

Im Folgenden der Überblick zu allen Kategorien des DCP23, die Gewinner der jeweiligen Kategorie sind dabei gefettet:

Bestes Deutsches Spiel

(100.000 Euro für das Gewinnerspiel, je 30.000 Euro für die zwei weiteren Nominierten)

Beholder 3 (Paintbucket Games / Alawar Entertainment)

Chained Echoes (Matthias Linda / Deck13 Spotlight)

(Matthias Linda / Deck13 Spotlight) Signalis (Rose Engine / Humble Games)

Bestes Familienspiel (dotiert mit 40.000 Euro)

Die magische Bretterbudenburg (Meander Books)

(Meander Books) Dungeons of Dreadrock (Christoph Minnameier)

Horse Tales: Rette Emerald Valley (Aesir Interactive / Microids)

Nachwuchspreis Bestes Debüt

(60.000 Euro für das Gewinnerspiel und je 25.000 Euro für die zwei weiteren Nominierten)

Chained Echoes (Matthias Linda / Deck13 Spotlight)

Dome Keeper (Bippinbits / Raw Fury)

Signalis (Rose Engine / Humble Games)

Nachwuchspreis Bester Prototyp

(50.000 Euro für das Gewinnerspiel und je 25.000 Euro für die vier weiteren Nominierten)

A Sister’s Journey (Florian Lackner)

Light of Atlantis (Alina Fasen, Luisa Höhne, Vincent Krenzke, Simone Mayer, Alexander Nham / HAW Hamburg)

(Alina Fasen, Luisa Höhne, Vincent Krenzke, Simone Mayer, Alexander Nham / HAW Hamburg) Mail Tail (Robin Heisterkamp)

Ova Magica (Claudia Gorsky)

Thief of Smiles (Lars Hinnerk Grevsmühl, Alina Hies, Felix Kosian, Marcel Zurawka)

Bestes Audiodesign (dotiert mit 40.000 Euro)

Beholder 3 (Paintbucket Games / Alawar Entertainment)

Signalis (Rose Engine / Humble Games)

(Rose Engine / Humble Games) The Cycle - Frontier (Yager Development)

Bestes Expertenspiel (dotiert mit 40.000 Euro)

Abriss - Build to Destroy (Randwerk Games)

Touch Type Tale - Strategic Typing (Pumpernickel Studio / Epic Games)

(Pumpernickel Studio / Epic Games) Zombie Cure Lab (Thera Bytes / Aerosoft)

Bestes Gamedesign (dotiert mit 40.000 Euro)

Dome Keeper (Bippinbits / Raw Fury)

Dungeons of Dreadrock (Christoph Minnameier)

(Christoph Minnameier) Signalis (Rose Engine / Humble Games)

Bestes Grafikdesign (dotiert mit 40.000 Euro)

Abriss - Build to Destroy (Randwerk Games)

(Randwerk Games) Finding Hannah (Fein Games)

Signalis (Rose Engine / Humble Games)

Beste Innovation und Technologie (dotiert mit 40.000 Euro)

Beethoven // Opus 36 0 (agon e.V.)

0 (agon e.V.) Hologate - Ghostbusters VR Academy (Hologate)

Polaris Convention Mobile Game (Super Crowd Entertainment)

Bestes Mobiles Spiel (dotiert mit 40.000 Euro)

Dungeons of Dreadrock (Christoph Minnameier)

(Christoph Minnameier) Rise of Cultures (Innogames)

Warhammer 40,000 - Tacticus (Snowprint Studios)

Bestes Serious Game (dotiert mit 40.000 Euro)

Abenteuer Hanse (Wegesrand / Europäisches Hansemuseum Lübeck)

Beholder 3 (Paintbucket Games / Alawar Entertainment)

(Paintbucket Games / Alawar Entertainment) Herbst 89 – Auf den Straßen von Leipzig (Playing History / Stiftung Deutsches Historisches Museum)

Bestes Internationales Spiel (undotiert)

God of War - Ragnarök (SIE Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)

(SIE Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment) Metal - Hellsinger (The Outsiders / Funcom)

Pentiment (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

Spielerin/Spieler des Jahres (undotiert)

Leon Kirilin (aka Nine)

Pia Scholz (aka Shurjoka)

Senioren Zocken

Stephan Bliemel (aka Steinwallen – Games & History)

Umut Gültekin (aka RBLZ_Umut)

Studio des Jahres (dotiert mit 50.000 Euro)

Egosoft (Würselen)

Paintbucket Games (Berlin)

(Berlin) Weltenbauer Software Entwicklung (Wiesbaden)

Sonderpreis der Jury (dotiert mit 10.000 Euro)