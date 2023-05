Inzwischen kriegt sie jeder, oder?

Teaser In den Pandemie-Jahren kam die lieferbare Menge an neuen Konsolen von Sony und Microsoft nicht der Nachfrage hinterher. Haben inzwischen alle eine?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update mit dem Ergebnis:

Versammelte in der letzten Sonntagsfrage zu diesem Thema noch die PC-Spieler die meisten Stimmen unter sich, die mit dem eigentlichen Kern der Frage nichts anfangen können, gibt es nun einen neuen Spitzenreiter. 21 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, sowohl ein PS5- als auch ein Xbox-Series-Modell zu besitzen (beim letzten Mal waren es 10 Prozent). Auf Platz zwei folgen jene, die schon länger eine PS5 besitzen mit 18 Prozent (vormals 23 Prozent), gefolgt vom PC-Block mit 18 Prozent (zuvor 17 Prozent).

9 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, erst seit rund einem Jahr unter den beiden Nextgen-Konsolen alleinig eine PS5 zu besitzen, 7 Prozent nennen seit ungefähr 12 Monaten alleinig eine Xbox Series ihr Eigen (zur Erinnerung: Unser Umfrage erlaubt keine Mehrfachantworten, es ist also deshalb nur eine der beiden Konsolen innerhalb des letzten Jahres in den Haushalt gewandert, sonst würden diejenigen unter "beides" fallen). Der Anteil derjenigen Umfrageteilnehmer, die (noch) keine der beiden besitzen, ist von vormals 17 Prozent auf 10 Prozent gesunken

Die Stimmenverteilung im Überblick:



Nicht "oder", sondern beides 21% Eine PS5, schon länger 18% Ich habe nix beizutragen, ich bin nur Teil der Landschaft – der wunderschönen PC-Landschaft! 18% Eine Xbox Series, schon länger 16% Nein, noch nicht 10% Eine PS5, erst seit rund einem Jahr 9% Eine Xbox Series, erst seit rund einem Jahr 7%

Ursprünglicher Text:

Eine Zeitlang waren die PlayStation 5 und die Xbox Series X (die S-Variante wohl in geringerem Grad) ein knappes Gut. Inzwischen sind sie aber in der Regel auf Lager und es ist keine Herausforderung mehr, sich eine zu ergattern. Daher wollen wir diesmal von euch wissen: Habt ihr die aktuelle Konsole eurer Wahl und wie lange schon?

Ob ihr nun eine Anekdote mit dem Kauf eurer Nextgen-Konsole verbindet, ihr momentan noch keine habt oder vielleicht auch gar keine Anschaffung dieser Konsolengeneration plant, verratet uns gerne mehr dazu in den Kommentaren!

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.