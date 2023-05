Gylt: Ehemaliger Stadia-Exklusivtitel erscheint für PC und Konsolen

Release für PC, Playstation, Xbox

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Indie Entwickler Tequila Works wurde durch Titel wie Deadlight (im Check) oder Rime (im Test, Note 7.5) bekannt. Für Google entwickelte das Studio aus Spanien einen Exklusiv-Titel für den inzwischen beerdigten Streaming-Dienst Stadia.

Nach dem Ende von Stadia kehrt Gylt nun bald als Multiplattform-Titel zurück, am 6. Juli 2023 erscheint das gruselige Action-Adventure für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X . Darin spielt ihr das Mädchen Sally, das anscheinend als einzige noch nach ihrer vermissten Cousine Emliy sucht. Sie findet sich dabei unvermittelt in einer verzerrten Albtraum-Welt wieder, in der sie Rätsel lösen, Schleichen und auch Monster mit ihrer Taschenlampe abwehren muss. Die Story behandelt dabei Mobbing als zentrales Motiv.