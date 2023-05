PM: Deutscher Computerspielpreis 2022: game-Verband gratuliert allen Gewinnerinnen und Gewinnern (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 11. Mai 2023 – Erstmals seit 2019 konnte der Deutsche Computerspielpreis wieder vor Publikum vergeben werden: Rund 600 Gäste aus der Games-Branche, Kultur, Gesellschaft und Politik folgten der Einladung nach Berlin, um am heutigen Abend die besten deutschen Computer- und Videospiele und ihre Macherinnen und Macher zu feiern. Hinzu kamen Hunderttausende Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Vergabe per Live-Stream verfolgten. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von 800.000 Euro ausgeschüttet. Als „Bestes Deutsches Spiel“ wurde „Chained Echoes“ von Matthias Linda und Deck13 Spotlight ausgezeichnet. „Paintbucket Games“ aus Berlin hat die Auszeichnung als „Studio des Jahres“ erhalten. Innerhalb weniger Jahre hat sich das 2018 gegründete Studio durch Spiele wie „Through the Darkest of Times“ oder „Beholder 3“, das in diesem Jahr die Kategorie „Bestes Serious Game“ gewinnen konnte, einen Namen mit Spielen gemacht, die gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen und mit fesselnden Spielerlebnissen zum Nachdenken anregen. Den Preis in der undotierten Kategorie „Bestes Internationales Spiel“ hat „God of War Ragnarök“ von Santa Monica Studio und Sony Interactive Entertainment gewonnen. Als „Spielerin des Jahres“ wurde von der Jury und der Community Pia Scholz ausgezeichnet, die als „Shurjoka“ mit ihren Fans im Livestream neben Games auch eine große Bandbreite aktueller Themen bespricht – von Diversität über Probleme mit Rechtsradikalismus und Sexismus bis hin zu mentaler Gesundheit und dem Beruf der Influencerin. Mit dem Deutschen Computerspielpreis zeichnet die Bundesregierung, vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, gemeinsam mit dem game – Verband der deutschen Games-Branche die besten Computer- und Videospiele des Jahres aus Deutschland aus.

„ Gratulation an alle Gewinnerinnen und Gewinner des Deutschen Comp uterspielpreises! Endlich konnte der Deutsche Computerspielpreis wieder vor großem Publikum vergeben werden . Diese große Bühne haben sich die kreativen Köpfe hinter den Spi elen gerade in diesem Jahr mehr als verdient , denn die nominierten Spiele entstanden alle unter den erschwerten Corona-Bedingungen. Dennoch sind hervorragende Games herausgekommen, die auch international viel Aufmerksamkeit bekommen “, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche. „ Der Deutsche Computerspielpreis zeig t abermals das riesige Potenzial Deutschlands. Jetzt braucht es weitere Schritte, um das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel zu erreichen, Deutschland zum Leitmarkt für Games zu machen . Allen voran muss die Regierung dringend die Games-Förderung aufstocken und weiterentwickeln , denn der aktuelle Förderantragsstopp ist erneut hochproblematisch und der größte Hemmschuh auf dem Weg zu dem parteiübergreifende n Ziel , Deutschland international zum Leitmarkt für Games zu entwickeln . “

Alle Gewinnerinnen und Gewinner im Überblick

