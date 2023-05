PM: Wie ihr euer Gameplay mit dem DualSense Edge Wireless-Controller optimiert (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der DualSense Edge Wireless-Controller der PlayStation 5 bietet dem Spieler große Freiheiten. Die extrem anpassbaren, leistungsstarken Funktionen eröffnen eine Fülle von Optionen, um das Gameplay an die Vorlieben der Spieler anzupassen. Die Anpassungsmöglichkeiten sind sowohl für Spieler als auch Entwickler spannend, und wer könnte besser Auskunft über die Einstellungen deines DualSense Edge Wireless-Controllers geben als die Entwickler der Spiele?

Eine neue Developer Experience Series mit Beiträgen von Entwicklern der Santa Monica Studios, EA Sports und Bungie zeigt spielspezifische Möglichkeiten zur Optimierung des Gameplays mit dem DualSense Edge Wireless-Controller. Von der Anpassung der Trigger-Höhe für schnelles Sprinten über das Spielfeld in FIFA 23 bis hin zur Anpassung der Rücktasten für nahtloses Waffenwechseln in God of War Ragnarök – hier erfahrt ihr, wie ihr den DualSense Edge Wireless-Controller für euren Spielstil nutzen könnt.

Entwickler: Santa Monica Studio

In God of War kommen die Trigger oft zum Einsatz, weil man damit primär angreift und zielt. Deshalb habe ich die Trigger mit niedrigen Anschlägen versehen, damit sie sich mehr wie normale Tasten anfühlen.

In God of War Ragnarök will man den Charakter schnell bewegen, vor allem im Kampf. Deshalb habe ich den linken Analogstick auf die Einstellung Schnell gestellt und den rechten Analogstick, der für die Kamerabewegung, das Zielen usw. verwendet wird, genau anders herum.

Entwickler: EA Sports

Mit dem DualSense Edge Wireless-Controller können FIFA/FC-Spieler ihr FIFA/FC-Erlebnis weiter personalisieren und sich auf das konzentrieren, was ihnen am Controller am wichtigsten ist. Manche Spieler ziehen es vor, dass ihr rechter Stick für Spezialbewegungen ganz präzise ist, während andere eine bestimmte Empfindlichkeit beim Umschalten bevorzugen. Einige Spieler werden die Steuerung auf Systemebene nach ihren Vorlieben neu beleben wollen. Andere wiederum werden von der Möglichkeit begeistert sein, Sprinten schneller auslösen zu können, indem sie die Länge der Trigger anpassen.

Der DualSense Edge-Controller hat mir beim Verteidigen sehr geholfen, da ich die Jockey-Verteidigung (L2 + R2) leichter aktiv halten kann, während ich mit den neuen Rücktasten (als L1 und R1) Mitspieler behalten oder Spielerwechsel aktiviere. Zusätzliche Tasten auf der Rückseite des Controllers zu haben und sie mit den gewünschten Befehlen zu belegen, kann von unschätzbarem Wert sein, wenn du ein entscheidendes FUT Champions-Match oder ein Derby im Karrieremodus spielst.

Zu den nützlichsten Funktionen, die den DualSense Edge-Controller auszeichnen und besonders für FC-Fans von Vorteil sind, gehören die adaptiven Trigger und Rücktasten, die es den Spielern ermöglichen, schneller zu reagieren und intelligentere Spielzüge auszuführen, indem sie schnell zwischen verschiedenen Mannschaftstaktiken wechseln oder die Mannschaftsmentalität ändern können, ohne den Daumen von den Sticks nehmen zu müssen. Außerdem können die FC-Fans durch die Möglichkeit, jede Taste neu zu belegen und die Empfindlichkeit der Trigger anzupassen, ihr Spielerlebnis noch besser kontrollieren und abstimmen. Das ist definitiv ein angenehmeres und besseres Erlebnis.

Entwickler: Bungie

Der DualSense Edge-Controller hat es mir ermöglicht, noch tiefer in die wichtigsten Aktivitäten von Destiny 2 sowohl im PvP als auch im PvE einzutauchen! Ich habe derzeit zwei Hauptkonfigurationen, zwischen denen ich für Prüfungen von Osiris und Raids hin und her wechsle – und ich habe für jede eine passende Ausrüstung im Spiel. Die Möglichkeit, nahtlos zwischen den Anforderungen der Spitzenaktivitäten in Destiny 2 zu wechseln, sowohl im Spiel als auch außerhalb des Spiels, hat das Spiel verändert!

Ich bin ein großer Fan der PvP-Modi in Destiny 2, wie „Eisenbanner“ und „Versengen“, und mit der Möglichkeit, die gewünschten Controller-Einstellungen zuzuweisen, fällt es mir wirklich leicht, meinen Spielstil anzupassen. Wenn ich in „Versengen“ spiele, will ich Chaos. In diesem explosiven Modus genau planen zu können, wie ich das Feuer mithilfe der Rücktasten von oben herabregnen lasse, ist ein Riesenspaß. So komme ich nicht aus dem Rhythmus, muss nicht nachdenken und kann das totale Chaos dieses verrückten Modus genießen. Mit den verschiedenen Optionen für die Vorder- und Rückseite des Controllers wird das Spielerlebnis noch individueller und diese Personalisierung ermöglicht allen Spielern mehr Freiheiten.