Twitch-Event: Like a Dragon Ishin! Heute live ab 19 Uhr [Beendet]

Ein Abend in Kyo

PC XOne Xbox X PS3 PS4 PS5

Es ist soweit, heute Abend zieht Hagen aus, um das Finale der dritten Staffel von Letsplay Like a Dragon - Ishin! in den Äther zu senden. Aber ein Abend Remmidemmi in Kyo wäre doch nicht vollständig ohne euch im Chat mit Sticheleien, Vorschlägen und vielleicht auch den Hinweis, wie Hagen sein Landhaus mit Hund und Haruka wiederfindet. Und vielleicht tragen noch ein paar Scheffel Reis den Samurai in die vierte Staffel?

Hagen freut sich auf euch, ab 19 Uhr auf twitch.tv/gamersglobal