Die Wertungen der deutschen Presse

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

In unserem Noten-Vergleich zu The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de, GamePro.de, GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players 85

v. 100 Ich bin [...] enttäuscht, vielleicht sogar ein bisschen traurig, weil das Spiel bei weitem nicht den Entdeckerspaß in mir auslöst wie BotW. Wie soll es das auch, wo man sich bei Nintendo dafür entschieden hat, dieselbe Oberwelt noch einmal zu benutzen. Computer Bild Spiele 1,1

(Schulnote) Die in Teilen umständliche Bedienung oder der vergleichsweise geringe Anspruch in den Kämpfen erblassen gegenüber allem anderen, was Links neues Abenteuer zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Wirklich jeder der neuen Skills erhöht die Spieltiefe, bereichert die Kämpfe, die Erkundung der Welt und ermöglicht Ihnen zudem ein gigantisches Ausmaß an kreativen Freiheiten. GameStar 94

v. 100 Links neues Open-World-Abenteuer ist ein Meisterwerk, das sowohl neue als auch alte Fans verzaubert. [Ganzer Test hinter der Paywall] GamePro 93

v.100 Zelda: Tears of the Kingdom hat mich in den letzten Wochen etwas verwahrlosen lassen. Selbst in den Spielpausen drehten sich meine Gedanken stets um Hyrule, die Aufgaben darin und meine Pläne für die nächste Session. Ein echtes Highlight ist für mich die Ultrahand. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

9

v.10 Links neues Abenteuer ist in quasi allen Belangen entweder mindestens so gut wie Breath of the Wild oder sogar noch besser. [...] Dabei haben es die Entwickler geschafft, die richtige Balance aus Wiedersehensfreude und Neuem zu finden. Doch eine Sache fehlt Tears im Vergleich zu seinem Vorgänger, und das ist dieser krasse Wow-Effekt, mit dem mich BotW vor sechs Jahren regelrecht überfahren hat. Spieletipps 93

v.100 Tears of the Kingdom adressiert alle Kritikpunkte des Vorgängers und bietet deutlich mehr Inhalt. [...] Die Geschichte, die Charaktere und die Atmosphäre haben mir im Vorgänger etwas besser gefallen. Und das aufregende Gefühl, etwas Neues zu spielen, auch das bleibt Breath of the Wild vorbehalten. GamersGlobal 9.5

v. 10 Tears of the Kingdom ist ein Open-World-Glanzstück. Zu viele Riesenwelten in den letzten Jahren haben mich eigentlich müde gemacht. Links neues Abenteuer gewissermaßen auch, aber auf die gute Weise: Zu oft bin ich wegen Link und Zelda später ins Bett als ich wollte. Ich konnte mich kaum von dieser Welt losreißen.

Durchschnittswertung 9.2 *Zuletzt überprüft: 03.03.2023, 10:00 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.