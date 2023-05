PM: Wie Transformers Beyond Reality für PS VR2 die Immersion für Spieler verbessert (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im September luden wir unsere Fans zu Transformers Beyond Reality ein, einem immersiven VR-Erlebnis, das die Spieler als Menschen an der Seite ihrer liebsten Autobots kämpfen lässt, um die Erde vor der Auslöschung zu bewahren. Ein aufregender Egoshooter im Arcade-Stil mit epischen Schlachten gegen Horden von Insecticons und Decepticons. Jetzt können Spieler auf PlayStation VR2 losrollen und die verbesserte Action erleben.

Wir sind dankbar für das positive Feedback, das wir von unserer leidenschaftlichen Community erhalten haben. Wir haben PS VR-Spielern zugehört und, wie gewünscht, die Grafik verbessert. Es war unglaublich, unser Spiel für PS VR2 weiterzuentwickeln und dabei jeden Vorteil nutzen zu können, den dieses unfassbare Gerät bietet, um eine verbesserte Erfahrung zu erschaffen.“=

„Im letzten Herbst hat Transformers: Beyond Reality unseren Fans ein völlig neues VR-Erlebnis geboten, in das sie eintauchen konnten. Nun, da das Spiel für PS VR2 weiterentwickelt wurde, ist das Gameplay sogar noch besser und interaktiver.“

Ihr werdet einen gewaltigen Sprung in der Qualität in Transformers Beyond Reality für PS VR2 bemerken. Hier stellen wir euch einige Wege vor, mit denen wir unsere Technologien weiterentwickelt haben, um die gesamte Spielerfahrung zu verbessern:

Ein Konsolenspiel zu erschaffen, ist immer ein Balanceakt zwischen Framerate und visueller Wiedergabetreue. Das trifft sogar noch mehr zu, wenn es um die virtuelle Realität geht, in der Einbrüche in der Framerate eine zuvor noch unterhaltsame Erfahrung plötzlich körperlich unangenehm machen können.

Hinsichtlich der PS VR2 wurden diese Bedenken bearbeitet und ausgeräumt. Unser Team war förmlich ekstatisch, als es daran ging, Modelle und Texturen zu detaillieren, Reflektionen zu verbessern und scheinbar ohne jede Einschränkungen atmosphärische und visuelle Effekte hinzuzufügen – und das alles mit stabilen 70 Frames pro Sekunde. Es war befreiend.

Die verbesserte Leistung hat einen riesigen Einfluss auf das Gameplay, denn ein optisch schöneres Spiel und eine höhere Framerate garantieren bestmögliche Unterhaltung. Wir konnten über 30 Momente hinzufügen und verbessern, um das Spiel noch interessanter zu gestalten. Viele dieser Momente sind interaktiv (wie etwa eine eindrucksvolle Szene, in der ein Bossgegner die Umgebung gegen den Spieler einsetzt). Ein besonderes Augenmerk lag darauf, dass sich die Action nah am Spieler abspielt – beispielsweise wird es durch den 110-Grad-Blickwinkel der PS VR2 eindeutig, wie riesig Optimus Prime, Grimlok und Megatron im Vergleich zum Spieler sind.

Während der Entwicklung eines VR-Spiels kann es manchmal schwierig sein, den Spielern Informationen über das Spiel angemessen zu vermitteln. Heads-Up-Displays (HUDs) sind zwar nützlich, in VR jedoch weniger effektiv. Um Transformers Beyond Reality weiter zu verbessern, gibt es nun keine Munitionsanzeige mehr – durch den Widerstand der adaptiven Trigger der PS VR2 Sense-Controller spüren die Spieler stattdessen, wenn es Zeit zum Nachladen ist.

Unser größter Durchbruch kam, als wir herausfanden, wie wir den Spielern besser mitteilen können, wenn sie Off-Screen angegriffen werden. Wir haben es mit roten Blitzen probiert, doch das erwies sich angesichts der ganzen Action auf dem Bildschirm als nicht sehr effektiv. Jetzt erhalten die Spieler die Information, dass sie getroffen werden, über die Headset-Haptik. Eine natürliche und intuitive Erweiterung.

Wir waren so froh über die Möglichkeit, das Spielerlebnis von Transformers Beyond Reality zu verbessern und damit auf die Wünsche der Fans einzugehen. Wir laden frühere Spieler dazu ein, dem Spiel das kostenlose Update zu verpassen und sich selbst von den Verbesserungen zu überzeugen. Neue Spieler heißen wir herzlich dazu willkommen, die Welt von Transformers in diesem spannenden Virtual-Reality-Abenteuer zu erkunden – jetzt erhältlich auf PS VR2.

Rüstet euch aus und rollt los!