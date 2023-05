Hogwarts Legacy: Technikanalyse zur Last-Gen-Fassung

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Im Februar erschien Hogwarts Legacy für Playstation 5, Xbox Series und PC (im Test, Note 9.0). Seitdem konnte sich das Spiel über 15 Millionen mal verkaufen. Seit letzter Woche ist das Spiel auch für Playstation 4 und Xbox One erhältlich. Die Technikexperten von Digital Foundry haben diese genauer unter die Lupe genommen.

Um das Spiel auch auf den alten Konsolen zum Laufen zu bekommen, wurde in manchen Räumen die Anzahl Objekte reduziert oder ausgetauscht. Beispielsweise wurden runde Tische durch eckige Tische ersetzt, die aus weniger Polygonen bestehen. Auch gibt es nun vor dem Betreten von Räumen kurze Ladezeiten. Darüber hinaus läuft das Spiel nur noch mit 30 Bildern pro Sekunde. Zwar gibt es die Möglichkeit die Begrenzung der Framerate auszuschalten, aber das wird nicht empfohlen.

Laut Digital Foundry sieht das Spiel auf der PS4 etwas besser als auf der Xbox One aus. Die Version auf der Xbox One X läuft zwar in einer höheren Auflösung als die auf der PS4 Pro, besitzt aber hässlichere Schatten und eine weniger ausgeprägte Umgebungsverdeckung. Auch bei den aktuellen Systemen hat die Playstation die Nase vorn. Während der Leistungsmodus auf der PS5 stabile 60 Bilder pro Sekunde liefert, gibt es auf der Xbox Series X immer noch die selben Einbrüche der Framerate wie bei Erscheinen des Titels. Am 25. Juli folgt noch die Version für die Nintendo Switch, zu der bisher nichts weiter bekannt ist.