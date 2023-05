PM: Die Neuzugänge im PlayStation Plus-Spielekatalog für Mai (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Heute freuen wir uns, den PlayStation Plus-Spielekatalog für Mai 2023 zu enthüllen. Alle Spiele werden am Dienstag, den 16. Mai, verfügbar sein. Lasst uns eintauchen.

Schießt euch euren Weg durch ein interdimensionales Abenteuer. Begebt euch mit Ratchet und Clank auf eine Dimensionsreise, während sie es mit einem bösen Kaiser aus einer anderen Realität aufnehmen. Springt mit atemberaubender Geschwindigkeit zwischen actiongeladenen Welten hin und her und darüber hinaus – komplett mit umwerfender Grafik und einem wahnsinnigen Arsenal – während die intergalaktischen Abenteurer auf die PS5-Konsole stürmen.

Ihr seid ein Shiba Inu, der die Aufgabe hat, riesige, marschierende Menschenmengen zu befehlen, zu springen, sich umzudrehen, zu schieben, zu schweben, zu schießen und zu klettern, um ihren Weg zur Erlösung zu finden. Führt die Massen in der Kampagne durch mehr als 90 Level voller Hindernisse, Feinde, Rätsel, freischaltbarer Fähigkeiten und wilder Bosskämpfe oder durchstöbert eine große Auswahl an benutzerdefinierten Levels (oder baut eure eigenen!), die ganz einfach erstellt wurden mit dem In-Game Stage Creator. Humanity bietet außerdem PS VR- und PS VR2-Unterstützung.

Erkundet eine riesige urbane offene Welt mit den vielen Wahrzeichen Londons und unterhaltsamen Nebenaktivitäten, während ihr mit praktisch jedem, den ihr seht, einen Widerstand aufbaut, während ihr hackt, infiltriert und kämpft, um eine Stadt zurückzuerobern, die vor dem Untergang steht. Rekrutiert und spielt wie jeder andere in der Stadt. Jeder, den ihr seht, hat eine einzigartige Hintergrundgeschichte, Persönlichkeit und Fähigkeiten. Hackt bewaffnete Drohnen, setzt Spider-Bots ein und erledigt Feinde mithilfe eines Augmented-Reality-Umhangs. Geht mit dem Widerstand einen Schritt weiter und kämpft mit euren Freunden in neuen Missionen im Online-Modus.

Schlüpft in Dishonored 2 erneut in die Rolle eines übernatürlichen Attentäters. Spielt euren Weg in einer Welt, in der Mystik und Industrie aufeinanderprallen. Werdet ihr euch dafür entscheiden, als Kaiserin Emily Kaldwin oder als königlicher Beschützer Corvo Attano zu spielen? Werdet ihr euch unbemerkt durch das Spiel kämpfen, das brutale Kampfsystem voll ausnutzen oder eine Mischung aus beidem? Wie kombiniert ihr die einzigartigen Kräfte, Waffen und Geräte eures Charakters, um eure Feinde zu eliminieren? Die Geschichte reagiert auf eure Entscheidungen und führt zu faszinierenden Ergebnissen, während ihr jede der handgefertigten Missionen des Spiels durchspielen könnt.

Übernehmt die Rolle von Billie Lurk (alias Megan Foster), einst eine der berüchtigtsten Auftragsmörderinnen von Dunwall. Wieder vereint mit eurem alten Mentor, dem legendären Attentäter Daud, führet ihr das größte Attentat aller Zeiten durch: Ihr tötet den Outsider, eine gottähnliche Gestalt, die Billie und Daud als maßgeblich an einigen der unehrenhaftesten Momente des Imperiums ansehen. Während ihr euch tief in die schmutzigsten Ecken von Karnaca vorwagt, um das Geheimnis des Outsiders und seiner Herkunft aufzudecken, werdet ihr mit tödlichem Widerstand, uralten Mächten und schwierigen Entscheidungen konfrontiert, die die Welt um euch herum für immer verändern werden.

Bekämpft Monster und baut Reis an – in diesem faszinierenden Side-Scroller-Actiontitel. Lernt die alte Kunst der Landwirtschaft vom Samen bis zur Ernte kennen, um die perfekte Ernte anzubauen. Als Erntegöttin wächst Sakunas Stärke mit jeder Reisernte, wobei Attribute wie Ästhetik und Geschmack direkt mit ihren Kampffähigkeiten korrelieren. Mit landwirtschaftlichen Werkzeugen als Waffen könnt ihr schnelle, schwere und spezielle Angriffe kombinieren, um dämonische Bestien zu besiegen, während die Beherrschung der magischen „göttlichen Kleidung“ von entscheidender Bedeutung ist, um entfernte Plattformen zu erreichen, Gefahren zu entgehen und mächtige Feinde zu besiegen.

Das filmische Action-Abenteuer, das Lara Croft dazu zwang, sich von einer unerfahrenen jungen Frau zu einer hartgesottenen Überlebenskünstlerin zu entwickeln, wurde von PS3 auf PS4 neu aufgebaut und bietet eine unglaublich detaillierte Lara und eine atemberaubend lebensechte Welt. Um ihr erstes Abenteuer zu überleben und das tödliche Geheimnis der Insel aufzudecken, muss Lara rasante Kämpfe bestehen, ihre Waffen und Ausrüstung individuell anpassen und zermürbende Umgebungen überwinden. Die Definitive Edition des von Kritikern gefeierten Action-Abenteuers enthält Bonusinhalte und vereint alle herunterladbaren Inhalte.

In „Rise of the Tomb Raider“ wird Lara Croft zu mehr als nur einer Überlebenden, denn sie begibt sich auf ihre erste Tomb Raiding-Expedition in die tückischsten und entlegensten Regionen Sibiriens. Diese 20-Year-Celebration-Edition enthält den Einzelspielerinhalt „Blood Ties“, PSVR-Unterstützung für „Blood Ties“, einen „Lara’s Nightmare“-Zombie-Kampfmodus, Online-Koop-Spiel für den Ausdauermodus und den Schwierigkeitsgrad „Extreme Survivor“ für den Hauptmodus Kampagne, 20-Year-Celebration-Outfit und Waffe sowie 5 klassische Lara-Skins.

Erlebt das letzte Kapitel von Laras Herkunft, während sie darum kämpft, die Welt vor einer Maya-Apokalypse zu retten. Meistert eine gefährliche Dschungelumgebung, um zu überleben. Erkundet Unterwasser-Umgebungen voller Spalten und tiefer Tunnelsysteme. Gräber sind furchteinflößender als je zuvor. Um zu ihnen zu gelangen, sind fortgeschrittene Techniken erforderlich. Sobald ihr euch im Inneren befindet, sind sie voller tödlicher Rätsel. Entdeckt eine verborgene Stadt und erkundet den größten Hub-Space, den es je in einem Tomb Raider-Spiel gab.

Genießt viele Spielverbesserungen und einen brandneuen Spielmodus mit diesem umfassenden Update des ursprünglichen Bus Simulator 21. Der Karrieremodus kombiniert den Sandbox-Modus mit dem Wirtschaftssystem der Kampagne. Ihr habt von Beginn des Spiels an Zugriff auf alle Bushaltestellen und Busmodelle und müsst nicht alles nach und nach durch das Abschließen von Missionen freischalten. Die PS5-Version bietet verbesserte Grafik, haptisches Feedback, adaptive Trigger-Unterstützung und 4K-Auflösung.

Von Mastermind Shinji Mikami ist The Evil Within 2 die neueste Entwicklung des Survival-Horrors. Detective Sebastian Castellanos hat alles verloren. Doch als er die Chance erhält, seine Tochter zu retten, muss er erneut in die alptraumhafte STEM-Welt eintauchen. Aus jeder Ecke tauchen schreckliche Bedrohungen auf, während sich die Welt um ihn herum dreht und verzerrt. Wird Sebastian mit Waffen und Fallen dem Unglück entgegentreten oder sich durch die Schatten schleichen, um zu überleben?

Neunzehn Jahre nach den Ereignissen von Wolfenstein II ist BJ Blazckowicz nach einer Mission im von den Nazis besetzten Paris verschwunden. Jetzt, nach jahrelanger Ausbildung durch ihren kampferprobten Vater, werden BJs Zwillingstöchter Jess und Soph Blazkowicz zum Handeln gezwungen. Verbündet euch mit einem Freund oder spielt alleine. Steigt auf, erkundet und erfüllt Missionen, um neue Fähigkeiten, Waffen, Gadgets, Kosmetika und mehr freizuschalten, die euren Spielstil ergänzen und euer Aussehen anpassen.

Thymesia ist ein aufreibendes Action-Rollenspiel mit rasanten Kämpfen und einem komplizierten Plague-Weapon-System. Ergreift Plague Weapons von grausamen Bossen und furchterregenden Feinden und setzt sie als tödliche Waffen ein. Verwandelt euch im Kampf in eure Rabengestalt, werft Federn wie Dolche, um die Angriffe eurer Feinde zu unterbrechen, und führt Hinrichtungen durch. Verbessert und modifiziert Corvus‘ Grundbewegungen und Plague-Weapons, entwickle euren ganz eigenen Spielstil und bereitet euch auf eure ganz eigene Art und Weise auf die Herausforderungen vor, die euch erwarten.

Inspiriert von der Einfachheit 16-Bit-Klassikern erfordert dieser Survival-Plattformer rasantes Schleichen, um die eigene Beute zu fangen und gefräßigen Raubtieren zu entkommen. Erkundet eine riesige Welt mit über 1600 Räumen, die sich über 12 verschiedene Regionen voller alter Geheimnisse und unentdeckter Gefahren erstreckt. Schleicht, klettert und stürzt euch durch ein dynamisches, sich ständig veränderndes Ökosystem aus Raubtieren und Beutetieren. Mit prozeduralem Design und individueller KI ist jedes Durchspielen eine einzigartige Herausforderung.

Übernehmt in diesem geschichtsträchtigen Abenteuer die Rolle der Mittvierzigerin Meredith Weiss, die aus der Großstadt in ihre ruhige Heimatstadt zurückkehrt. Sie gibt ihre vielbeschäftigte Karriere bei einem Softwareunternehmen auf, um für ihren Vater, den örtlichen Postboten, einzuspringen. Während ihres zweiwöchigen Aufenthalts im wunderschönen Providence Oaks, Oregon, trifft sie auf einige bekannte Gesichter und viele neue Leute. Als Meredith könnt ihr euch entscheiden, mit wem ihr sprecht, mit wem ihr euch anfreundet und vielleicht sogar eine romantische Beziehung beginnen wollt.

Conan Exiles ist ein Online-Multiplayer-Überlebensspiel, jetzt mit Zauberei, das in den Ländern von Conan dem Barbaren spielt. Betretet eine riesige, offene Sandbox und spielt zusammen mit Freunden und Fremden, während ihr euer eigenes Zuhause oder sogar eine gemeinsame Stadt baut. Überlebt eiskalte Temperaturen, erkundet Dungeons voller Beute, entwickelt euren Charakter vom plündernden Überlebenden zum mächtigen Barbaren und mächtigen Zauberer und kämpft darum, eure Feinde in epischen Belagerungskriegen zu dominieren. Conan Exiles kann vollständig im Einzelspieler-, Koop- oder dauerhaften Online-Mehrspielermodus gespielt werden.

Baut Getreide an, züchtet Monster, fangt Fische, kocht leckere Gerichte und stellt leistungsstarke Ausrüstung her, während ihr in diesem Fantasy-Landwirtschaftsabenteuer euer Leben ganz nach euren Wünschen gestaltet. Wagt euch vor die Stadttore, um gefährliche Dungeons zu erkunden. Verwendet Schwerter, Speere, Stäbe und andere Waffen und Magie, um eure Kampftaktiken zu personalisieren, während in den mit Fallen gefüllten Dungeons beeindruckende Monster auf euch warten. Werdet Freunde (oder mehr als Freunde) mit einer charmanten und interaktiven Gruppe von Charakteren und haucht dem Dorf mit saisonalen Festivals und Wettbewerben Leben ein.

Willkommen in Olive Town, einer friedlichen Gemeinde, die von eurem bahnbrechenden Großvater und seinen Freunden gegründet wurde. Nachdem ihr nun seine Farm übernommen habt, ist es eure Aufgabe, sein Erbe weiterzuführen. Zähmt die Wildnis und baut eure Farm von Grund auf auf. Sammelt und verarbeitet Materialien, um Anfragen zu erfüllen und die Infrastruktur von Olive Town zu verbessern, Werkzeuge zu verbessern oder neue Outfits und Accessoires in Auftrag zu geben. Nehmt an lokalen Festivals teil und beobachtet, wie die Stadt zum Leben erwacht. Lernt eure Nachbarn bei über 200 einzigartigen Veranstaltungen besser kennen und findet vielleicht sogar die Liebe zu einer besonderen Person.

*Story of Seasons: Friends of Mineral Town + Erweiterungspass-Set wird zum Download verfügbar sein, und das Basisspiel Story of Seasons: Friends of Mineral Town wird zum Streamen verfügbar sein.

Soundfall ist ein rasanter, musikbasierter Dungeon-Crawler, der Plünderer-Shooter-Action mit rhythmischem Gameplay kombiniert, um eine Musikwelt zu erschaffen, die ihresgleichen sucht. Je näher ihr eure Aktionen an den Rhythmus des Soundtracks anpasst, desto mächtiger werdet ihr. Schaltet mächtige neue Fähigkeiten frei und erkunde Symphonia, um unglaubliche musikbasierte Waffen zu entdecken! Passt euer Loadout mit mehr als 500 Ausrüstungsgegenständen an und wagt euch alleine oder mit bis zu vier Spielern lokal oder online auf den Weg.

Wie jagt man im Schatten … wenn die Schatten einen jagen? Unsichtbar, ungehört und unbekannt – Gabe Logan, Precision Strike Agent, ist kein Unbekannter in Sachen Geheimhaltung. Doch als Logans neueste Mission, eine tödliche Waffe zu erbeuten, seine engsten Verbündeten belastet, droht aus einem intimen Geheimnis eine tödliche Lüge zu werden. Erlebt Siphon Filter: Logan’s Shadow, das ursprünglich auf der PSP veröffentlicht wurde und um Up-Rendering, Zurückspulen, schnelles Speichern und benutzerdefinierte Videofilter erweitert wurde.

In einer Welt, die vom sanften Prismatischen Mond beschützt wird, regt sich ein uraltes Übel. Der Schreckensritter ist wieder aufgetaucht, um im ganzen Land Chaos anzurichten, und der Dunkle Lord sammelt seine Kräfte. Die einzige Hoffnung der Welt liegt in den Händen von Lance, einem widerstrebenden jungen Abenteurer. Entdeckt euer Erbe und erfahrt, was es bedeutet, der Beschützer des Lichts und Klingentänzer zu sein! Erlebt Blade Dancer: Lineage of Light, das ursprünglich auf der PSP veröffentlicht wurde und mit Up-Rendering, Zurückspulen, Schnellspeicherung und benutzerdefinierten Videofiltern erweitert wurde.

Fünf bösartige Banden kämpfen um die Kontrolle über die Hauptstadt. Die verängstigte Öffentlichkeit hat die Hoffnung aufgegeben – und der Polizeichef will schnelle Ergebnisse! Tretet als Mitglied der Elite-Pursuit Force in Aktion und befreit den Staat von der Korruption. Setzt euch sich hinter das Steuer eines Lastwagens, eines Schnellboots oder sogar eines Hubschraubers, um Kriminelle zu jagen und gestohlene Waren wiederzubeschaffen. Erlebt Pursuit Force, das ursprünglich auf der PSP veröffentlicht wurde und um Up-Rendering, Zurückspulen, Schnellspeichern und benutzerdefinierte Videofilter erweitert wurde.

Das beliebte und von der Kritik gefeierte Ghostbusters-Videospiel ist zurück. Erlebt einzigartige Geisterjagden, Streitereien und Fallenstellen mit aufrüstbaren Waffen in weitgehend zerstörbaren Umgebungen in ganz New York, während ihr eine einzigartige Handlung aus der Feder der Autoren der Originalfilme Dan Aykroyd und Harold Ramis durchspielt. Das Spiel enthält die Stimmen und In-Game-Ähnlichkeiten von Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis und Ernie Hudson.

