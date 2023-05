PM: Hammerheads HQ – März Open Beta Test & PvE Content Update (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hey Exofighters,

willkommen beim Hammerheads HQ, unserem neuen Community-Blog für Exoprimal!

Diese Beiträge ermöglichen es uns Neuigkeiten und Informationen zu Exoprimal direkt mit euch zu teilen, Details zum Spiel vor der Veröffentlichung zu vertiefen und vieles mehr!

Um die Sache ins Rollen zu bringen, werfen wir einen Blick zurück auf einige der Zahlen und interessanten Ergebnisse aus unserer offenen Beta im März und heben die jüngsten Neuigkeiten hervor, die wir in unseren sozialen Medien geteilt haben. Diese enthielten aufregende Updates über Inhalte, in die ihr direkt eintauchen könnt, wenn Exoprimal am 14. Juli 2023 erscheint.

Wie viele von euch wissen, haben wir im März unseren ersten Open-Beta-Test für Exoprimal abgehalten, der auf unseren Closed-Beta-Test Ende 2022 folgte.

Spieler aus der ganzen Welt folgten der Einladung von Leviathan, an den Kriegsspielen teilzunehmen, und ihr habt euch alle ganz schön ins Zeug gelegt! Lasst uns einen Blick darauf werfen, wie es gelaufen ist…

Ja, ihr habt richtig gelesen, allein in der offenen Beta haben Exofighter 382 Millionen Raptoren erlegt! Egal, wie viele durch die Portale kamen, ihr habt Widerstand geleistet und die gefräßigen Superschwärme zurückgedrängt, die an eurem Exosuit knabbern wollten! Aber keine Sorge, wir wissen, dass Leviathan noch viele weitere Raptoren hat, die nur darauf warten, eure Bekanntschaft zu machen.

Zusätzlich zu den Raptoren, die ihr wieder mit dem Aussterben bekannt gemacht habt, habt ihr es geschafft, eine beachtliche Anzahl von großen Dinos zu stürzen. Die Spieler haben über 1,2 Millionen Triceratops und knapp 725.000 T-Rexe gestürzt. Einen T-Rex oder Triceratops zu Fall zu bringen, ist eine echte Teamleistung, also gut gemacht! (Glaubt uns, wir wissen genau, wie es sich anfühlt, von einem T-Rex isoliert zu werden, um kurz den Respawn-Bildschirm zu besuchen…)

Während der Beta-Kriegsspiele war Leviathan so freundlich, Exofightern gelegentlich die Möglichkeit zu geben, sich die Macht der Dominatoren zunutze zu machen. So könnt ihr dem gegnerischen Team einen kleinen Besuch abstatten, während ihr einen T-Rex, Triceratops oder Carnotaurus steuert!

Es sieht so aus, als hätten sich viele von euch freiwillig gemeldet, um mit einem Dino eine Spritztour zu machen und Chaos bei euren Rivalen zu stiften. Wir können nur vermuten, dass ihr ihnen damit helfen wolltet, den Kampf gegen solch ernste Bedrohungen zu üben und nicht einfach nur einen Exo-Snack wolltet…

Mit 10 einzigartigen Exosuits zur Auswahl, die sich auf 3 verschiedene Rollen verteilen, waren wir gespannt zu sehen, welche Exosuits während der Open Beta euer Herz erobern würden. Insgesamt war die Nutzung der Exosuits ziemlich gleichmäßig verteilt, wobei ihr eure Favoriten finden oder euch an die aktuelle Kampfsituation anpassen konntet, um den Sieg zu sichern … und am Leben zu bleiben!

Unter den Angriffs-, Tank- und Unterstützungsrollen haben jedoch drei Exosuits den Spitzenplatz in Sachen Beliebtheit und Nutzungsrate eingenommen:

Gehörten diese Exosuits zu eurer Auswahl, oder habt ihr etwas anderes getragen? Lasst uns wissen, welche Anzüge euch besonders gut gefallen haben!

Neben dem Exosuit eurer Wahl konntet ihr eure Kampffähigkeiten unterwegs mit einer Auswahl an Rigs erweitern!

Den beliebtesten Rigs nach zu urteilen, scheinen viele von euch mutig genug zu sein, um mit der Bohrfaust ins Gefecht zu stürmen und mächtigen Nahkampfschaden zu entfesseln.

Die Klinge und die Kanone belegten einen respektablen zweiten und dritten Platz!

Während der Beta-Kriegsspiele musstet ihr euch nicht nur vor den Dinosauriern in Acht nehmen, sondern auch vor euren rivalisierenden Exofightern!

Während die Dinosaurier selbst einen Großteil der neuen Rekruten verschlungen haben, habt ihr euren Exofighter-Kollegen mit einer Gesamtzahl von 567.923 Exofighter-Niederlagen in PvPvE-Kampfszenarien auch einige wertvolle Kampferfahrungen vermittelt.

Der Open-Beta-Test gab der Community nicht nur die Möglichkeit, einen Teil der Exoprimal-Erfahrung auszuprobieren, sondern ermöglichte euch auch uns eure Gedanken und euer Feedback mitzuteilen!

Das Team ist dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns eure Meinung mitzuteilen, und hat gesehen, dass viele von euch gerne mehr über die PvE- und Anpassungsoptionen in Exoprimal erfahren wollen.

Wir haben die folgenden Informationen ursprünglich am 14. April auf der Exoprimal-Website und in den sozialen Medien veröffentlicht, aber falls ihr sie verpasst haben solltet, findet ihr hier einen Überblick:

Was das zu bedeuten hat? Nun, die Beta war nur ein kurzer Eindruck des Spiels, und es wird noch viel mehr kommen, vor allem für diejenigen, die ihren Exosuit für den Kampf weiter anpassen wollen oder sich auf die PvE-Aspekte von Exoprimal konzentrieren möchten! Ihr könnt den vollständigen Beitrag auf der Website lesen.

Wir werden euch weitere Informationen zu den oben genannten Punkten geben, sobald wir uns dem Release am 14. Juli 2023 nähern. Wir freuen uns darauf zu hören, was ihr davon haltet!

Das war’s mit unserem ersten Hammerheads HQ Beitrag!

Wir hoffen, es hat euch gefallen, einen Blick auf die Open-Beta-Zusammenfassung zu werfen, sowie auf unser Community-Update zu PvE und anderen Inhalten, die ihr ab dem Start am 14. Juli genießen könnt!

Vielen Dank, Exofighters!