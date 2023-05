PM: Die „Tolle Spiele, tolle Angebote“-Aktion ist live im PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der PlayStation Store heißt die Aktion „Tolle Spiele, tolle Angebote“ am 10. Mai willkommen. Eine riesige Anzahl an Franchises und unterschiedlichen Editionen erhalten für eine begrenzte Zeit* Rabatte.

Dazu gehören 70 % auf die FIFA 23 PS4 Standard Edition, 60 % auf die PS5 Standard Edition, 25 % auf die Call of Duty: Modern Warfare II Vault Edition und 25 % auf die WWE 2K23 Deluxe Edition.

Die Aktion ist so massiv, dass wir hier nicht alle Angebote auflisten können. Ihr könnt euch unten einige reduzierte Titel ansehen und dann den PlayStation Store besuchen, um die vollständige Liste der Anbebote zu durchstöbern.

EA SPORTS™ FIFA 23 Standard Edition PS5

31,99€ – 79,99€

Call of Duty®: Modern Warfare® II – Vault Edition

82,49€ – 109,99€

WWE 2K23 Deluxe Edition

74,99€ – 99,99€

Need for Speed™ Unbound

23,99€ – 79,99€

Dead Space Digital Deluxe Edition

62,99€ – 89,99€

Forspoken Digital Deluxe Edition

52,49€ – 104,99€

Far Cry® 6 Game of the Year Edition

35,99€ – 119,99€

The Callisto Protocol™ – Digital Deluxe Edition

47,99€ – 79,99€

A Plague Tale: Requiem

38,99€ – 59,99€

Days Gone™ Digital Deluxe Edition

19,99€ – 49,99€

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time

23,09€ – 69,99€

RESIDENT EVIL 3

9,99€ – 39,99€

*Die Aktion „Tolle Spiele, tolle Angebote“ von PlayStation startet um 00:00 Uhr Ortszeit am Mittwoch, 10. Mai, und endet am Donnerstag, 25. Mai, um 00:59 Uhr Ortszeit.