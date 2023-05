Hollow Knight - Silk Song: Release erneut verschoben

Schon länger müssen sich Fans beim Nachfolger zum beliebten Indie-Metroidvania Hollow Knight in Geduld üben. 2019 wurde angekündigt, dass sich die Entwicklung eines geplanten DLCs zu einer kompletten Fortsetzung ausgewachsen hat. Seitdem bitten das Studio Team Cherry um Geduld. Im Rahmen eines Xbox Showcase im Juni 2022 gab es gute Nachrichten: Der Release von Hollow Knight - Silksong stehe innerhalb der nächsten zwölf Monate an.

Dieses Zeitrahmen wurde nun wiederum kassiert, wie Matthew Griffin, zuständig für das Marketing von Silksong, auf Twitter meldete:

Wir planten den Release in der ersten Hälfte des Jahres 2023, aber die Entwicklung dauert noch an. Wir sind begeistert, wie das Spiel vorankommt und es ist ziemlich groß geworden, also wollen wir uns die Zeit nehmen, um das Spiel so gut zu machen, wie wir können.