Age of Wonders 4: 250.000 Verkäufe in vier Tagen

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Paradox Interactive hat heute bekannt gegeben, dass das am 2. Mai erschienene Fantasy-Strategiespiel Age of Wonders 4 des Entwicklers Triumph Studios bereits nach vier Tagen die Marke von 250.000 verkauften Exemplaren geknackt hat. Die Zahl beinhaltet sowohl die Standard- als auch die Premium-Edition und alle Plattformen, also PC, Xbox Series X|S und PS5. Es handelt sich damit um den am schnellsten verkauften Titel der Age-of-Wonders-Reihe. In Age of Wonders 4 regiert ihr ein Fantasy-Reich in einer Mischung aus Strategie, Rollenspiel und rundenbasiertem Kampf. Ihr fordert mächtige Zaubererkönige heraus und könnt erstmals in der Seriengeschichte eine benutzerdefinierte Fraktion erstellen. Ein GamersGlobal-Test des sehr umfangreichen Spiels befindet sich bereits bei Rüdiger Steidle in Arbeit.

Frederik Wester, CEO von Paradox Interactive, äußerte sich anlässlich des Zwischenerfolgs wie folgt:

Triumph und Paradox haben so viele Gemeinsamkeiten, von unserem Designethos bis hin zu unserer engen Beziehung zu unseren Spieler-Communities. Die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Veröffentlichung von Age of Wonders 4 war eine sehr lohnende Reise. Langjährige Paradox-Fans haben eine Reihe von Anlehnungen an andere Paradox-Titel ausgemacht, aber Age of Wonders 4 behält den typischen Stil von Triumph und die perfekte Mischung aus Strategie, Rollenspiel und Fantasy-Geschichten von Anfang bis Ende bei. Es ist ein wunderbares Zeugnis dafür, wie gut unsere beiden Unternehmen zusammenpassen, bis hin zur DNA.

Lennert Sas, Mitbegründer der Triumph Studios und Director von Age of Wonders 4 freut sich über den starken Release und verspricht fortgesetzten Support:

Es ist immer eine heikle Gratwanderung, eine Fortsetzung zu entwickeln, besonders bei einer langlaufenden Serie mit so vielen treuen Fans. Es ist unglaublich zu sehen, wie das Spiel sowohl von Serienveteranen als auch von neuen Spielern aufgenommen wurde. Wir sind alle begeistert von den individuellen Fraktionen, die unsere Fans mit uns teilen, von den cleveren Strategien und Guides sowie von den wunderbaren, freundlichen Worten, die wir in den Rezensionen und in den sozialen Medien lesen. Wir alle bei Triumph werden Age of Wonders 4 mit weiteren Inhalten und Updates unterstützen, und wir hoffen, ihr seid bereit dafür!

Die erste Erweiterung namens Dragon Dawn soll bereits im Sommer 2023 erscheinen und ist Teil des Expansionpass und auch in der Premium Edition enthalten.