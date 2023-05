PM: Die PlayStation Store Top Downloads von April 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es ist an der Zeit zu sehen, welche Spiele für PS5, PS4, PS VR2, PSVR und Free-to-Play diesen Monat mit den meisten Downloads punkten konnten, um es auf die Liste der PlayStation Store Top-Downloads zu schaffen. Die US- und EU-PS5-Charts teilten sich die gleichen Spitzenreiter, während die PS4-Charts einen überraschenden Erstplatzierten auf ganzer Linie hatten. In den PS VR2-Charts gab es in beiden Regionen viel Abwechslung zwischen den Genres.

Schaut euch die vollständigen Listen unten an. Welche Titel spielt ihr diesen Monat?

*Die Namen der Produkte können je nach Region abweichen.

*Upgrades nicht inbegriffen.

*Die Namen der Produkte können je nach Region abweichen.

*Nur PS Store-Käufe. Spiel-Upgrades oder Spiele, die mit Hardware gebündelt sind, sind nicht enthalten.