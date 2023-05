Darkest Dungeon 2: Launch Trailer stimmt auf Release ein

Ab heute auch auf Steam

PC

Seit dem 26. Oktober 2021 befand sich Darkest Dungeon 2 im Early Access (im EA-Test); war dabei in dieser Version exklusiv im Epic Games Store erhältlich. Am heutigen 8. Mai 2023 erscheint nun die Vollversion, die zeitgleich auch bei Steam veröffentlicht wird. Mit einem neuen Trailer stimmt das Indie-Studio Red Hook Games auf den Release ein.

Wie im Vorgänger stellt ihr euch mit einer Vierergruppe an Helden knackigen Rundenkämpfen gegen allerlei monströse Feinde. Habt ihr im Vorgänger von einem Weiler aus Expeditionen in gefährliche Orte gestartet und dabei potentiell eure mühsam hochgezüchteten Krieger verlieren können, setzt der Nachfolger auf eine andere Struktur, in der ihr Runs mit einer Kutsche startet und durch Stationen in mehreren Gebieten bis zu einem Berg reist, wo euch der Endgegner erwartet. Auch bei fehlgeschlagenen Durchläufen erhaltet ihr eine Währung, mit der ihr dauerhafte Verbesserungen freischaltet, wie weitere Helden mit anderen Klassen. Die Vollversion ergänzt das Spiel um eine zwölfte spielbare Figur sowie den vierten und fünften Akt der Kampagne. Das Studio plant wie beim Vorgänger den Titel auch nach dem Launch mit neuen Inhalten versorgen. Aktuell werden unter anderem neue Feindtypen und Mod-Support in Aussicht gestellt.