Harmony: Gameplay-Trailer zum neuen Adventure der Life-is-Strange-Macher

Releasedatum von Fall of Reverie bekannt

Das unter anderem für Life is Strange bekannte Studio Don't Nod gibt mit einem Gameplay-Trailer neue Einblicke in das Story-Adventure Harmony - Fall of Reverie. In der Rolle von Polly kehrt ihr in eure alte Heimatstadt zurück und stolpert dort über ein Artefakt, dass euch in eine andere Dimension versetzt, in der sechs Wesen Sehnsüchte wie Macht und Seligkeit verkörpern und sie selbst zu Harmony wird.

Wie im Trailer zu sehen ist, werden häufiger Entscheidungen von euch verlangt, die in einem Zeitstrahl-Flussdiagramm zu Kreuzungen für die Pfade der Story werden. Eure Entscheidungen bestimmten dabei auch die Beziehung zu den anderen Wesen, die Bedingung sind, um. manche Routen erleben zu können. Durch Pollys Kraft der Hellsichtigkeit könnt ihr zudem an gewissen Stellen eine Vision der Zukunft erhaschen. Am Ende sollen Pollys Entscheidungen dazu führen, dass sich nicht nur ihre Welt verändert, sondern eines der Sechs Wesen fortan die ganze Menschheit beeinflusst.

Harmony - Fall of Reverie setzt dabei auf eine komplett gezeichnete Grafik und zwischen den Entscheidungen scheint ihr vorrangig Gespräche nach Visual-Novel-Art zu erleben. Der Trailer gab zudem das Erscheinungsdatum für den Titel bekannt: Am 8. Juni 2023 erscheint Harmony - Fall of Reverie für PC und Nintendo Switch. Ein paar Wochen darauf, am 22. Juni, folgen die Versionen für PS5 und Xbox Series X|S.