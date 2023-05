The Party: Web-Dungeons&Dragons-Serie mit erster Staffel online

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Pen&Paper-Abenteuer aus dem Dungeons&Dragons-Universum in Form eines Kurzfilms, die zwischen Spielwelt und realer Welt hin- und herwechseln gab es schon häufiger auf der Videoplattform YouTube zu sehen. Als bekanntes Beispiel ist hier beispielsweise The Gamers zu nennen.

Mit The Party ist darüber hinaus sogar eine semiprofessionelle Webserie entstanden, die neben den schon häufiger dargestellten D&D-Verflechtungen eine Geschichte erzählt, die durch die Verkettung von sieben kurzen Folgen in eine komplette Staffel eingemündet ist. Die letzte der sieben Folgen ist vor wenigen Tagen online gegangen, so dass ihr euch die ganze Serie auf Englisch mit optionalen Untertiteln anschauen könnt. Die Beschreibung der Handlung lautet wie folgt:

Als eine neue Spielerin unter Vorspiegelung falscher Tatsachen einen Platz in einer laufenden D&D-Kampagne erhält, müssen fünf Freunde mit den Veränderungen in der Gruppendynamik zurechtkommen und sich den Herausforderungen sowohl des Fantasy-Spiels als auch des echten Lebens stellen.

Unterhalb dieser Zeilen könnt ihr euch einen Trailer zu The Party anschauen und auf YouTube bei Interesse die ganze Serie sehen.