GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 18/2023 und Ausblick auf KW 19/2023

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 18: Rückblick von Montag, 1. Mai, bis Sonntag, 7. Mai 2023

Spiele-Checks

Shadows of Doubt (zum Spiele-Check)

Die beiden Spiele-Checks dieser Woche behandelten zwei deutlich unterschiedliche Detektivspiele. Den Anfang machte SupArai mit Shadows of Doubt, das vor kurzem in den Early Access gestartet ist und eher dem Genre "Schleich-Action" zuzuordnen ist: "Interessante Detektiv-Sandbox, bei der im Early Access hoffentlich die losen Fäden richtig verknüpft werden."



Pünktlich zum Release des ersten DLCs von The Case of Golden Idol (zum Spiele-Check) wurde der passende Spiele-Check von TheLastToKnow veröffentlicht. Wie schon beim Check zum Hauptspiel zeigte er sich auch von Golden Idol Mysteries - The Spider of Lanka begeistert: "Äußerst gelungener Zusatzinhalt mit hohem Schwierigkeitsgrad für eines der besten Detektivspiele aller Zeiten."

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet.

User-Artikel

Visionaire Studio (zum User-Artikel)

In seiner Serie über Adventure-Engines stellte euch TheLastToKnow die bekannte deutsche Abenteuer-Entwicklungsumgebung Visionaire Studio vor und legte dabei den Schwerpunkt auf die Schaffung einer gründlichen Übersicht der damit erstellten Spiele.



Von Nischenliebhaber kam ein Geheimtipp für eine iOS- und Android-App: Mit Pocket City 2 könnt ihr Sim-City-Feeling auf eurem Handy oder Tablet erleben, ohne euch mit der dort grassierenden Free-to-Play-Seuche herumschlagen zu müssen.



"Zeit zum Retro-Blättern!" dachte sich Moriarty1779 (mutmaßlich) und verfasste einen Artikel, der euch wieder in den Ruhrpott an den Anfang der 1990er Jahre mitnimmt. Vor diesem Hintergrund teilte er mit euch seine Erinnerungen an die Ausgabe 9/1993 des Magazins Play Time.

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

DU 4/2023: Das spielen unsere User

Das große Community-Projekt steuert auf seine 100. Ausgabe zu. Bald ist es soweit!

Doch in dieser Woche kümmerte sich Ganon erst einmal um Folge 99, in der er 25 Beiträge von 17 Usern in einer sehr schönen Galerie mit tollen Texten zusammengefasst hat.



Nach der Pause in der letzten Woche ging es mit dem zweiten Abschnitt des "Play together" zu Suspended weiter, das derzeit im GG-Forum von den Usern Danywilde , Nienlic , crux und StefanH durchgeführt wird.



Dieses Thema wurde von User RoT in Rücksprache mit der Chefredaktion aus der Traufe gehoben. Ob es die Community schafft, GamersGlobal in diesem Jahr zu einem Stand auf der Gamescom 2023 zu verhelfen? Ihr dürft gespannt sein, oder (noch besser) eure Hilfe im entsprechenden Forumsthema anbieten.

Ausblick auf KW 19

Die Spiele-Checks zum FMV-Detektivspiel Murderous Muses von TheLastToKnow, Age of Darkness - Final Stand von SupArai und Exogate Initiative von LRoD stehen in den Startlöchern. Währenddessen arbeitet Vampiro , wie bereits in der letzten Woche angekündigt, parallel an mehreren weiteren Spiele-Checks. Welche letztendlich noch in der nächsten Woche erscheinen, bleibt abzuwarten.



Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.